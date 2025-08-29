Росія більше не може запускати понад 5 – 6 "Кинджалів" за атаку, – авіаексперт
- Росія обмежена у кількості запусків ракет, зокрема, "Кинджалів", через санкції та зменшення кількості спеціалістів.
- Авіаексперт Костянтин Криволап зазначив, що Росія може запускати не більше 5 – 6 "Кинджалів" за атаку.
Якість російських ракет стала гіршою. Мовиться як про крилаті, так і про балістичні. Санкції та зменшення кількості спеціалістів призвели до проблем для окупантів.
Ворог обмежений кількістю пусків ракет, за виключенням "Іскандер-М". Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив авіаційний експерт Костянтин Криволап.
Дивіться також Що відомо про ракети "Кинджал", які Росія запускала 21 серпня
"Насамперед це пов'язано з тим, що санкції та зменшення робітників, які розуміються у цих складних питаннях щодо налагодження серійного виробництва ракет, призвели до проблем для росіян. Здебільшого вони обмежені можливостями самих пусків, за виключенням "Іскандер-М", – сказав він.
Проблеми із запуском "Кинджалів"
Костянтин Криволап зазначив, що обмеження щодо ракет Х-101 стосується стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160. Обмеження щодо "Кинджалів" пов'язане з літаками МіГ-31К.
З 12 літаків ми залишили 5 чи 6, залежно від того, чи рахувати прототип. Тому понад 5 – 6 "Кинджалів" вони зараз не здатні запускати. Якщо подивитися останні застосування цих ракет, то понад 4 не було,
– підкреслив авіаексперт.
За його словами, для припинення ударів "Кинджалами" потрібне знищення умовно 6 літаків. З іншого боку, загарбники можуть модернізувати свою авіацію. Однак для цього треба викинути з літака усе зайве і залишити тільки те, що необхідно для запуску "Кинджала". Очевидно, загарбники мають проблеми із запуском "Кинджала".
Росія била ракетами "Кинджал": останні новини
У ніч на 21 серпня російські окупанти атакували Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Зокрема, вони запусти "Кинджали" одразу з кількох МіГ-31К.
Вранці 4 серпня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К з ракетами "Кинджал". Загарбники били "Кинджалами" по Старокостянтинову. Два вибухи пролунали в межах Хмельницького району.
Зранку 28 липня росіяни випустили на Україну 3 ракети Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору Липецької області Росії. Цілилися на Старокостянтинів Хмельницької області. Ракети не досягли своїх цілей.