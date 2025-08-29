Ворог обмежений кількістю пусків ракет, за виключенням "Іскандер-М". Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Насамперед це пов'язано з тим, що санкції та зменшення робітників, які розуміються у цих складних питаннях щодо налагодження серійного виробництва ракет, призвели до проблем для росіян. Здебільшого вони обмежені можливостями самих пусків, за виключенням "Іскандер-М", – сказав він.

Проблеми із запуском "Кинджалів"

Костянтин Криволап зазначив, що обмеження щодо ракет Х-101 стосується стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160. Обмеження щодо "Кинджалів" пов'язане з літаками МіГ-31К.

З 12 літаків ми залишили 5 чи 6, залежно від того, чи рахувати прототип. Тому понад 5 – 6 "Кинджалів" вони зараз не здатні запускати. Якщо подивитися останні застосування цих ракет, то понад 4 не було,

– підкреслив авіаексперт.

За його словами, для припинення ударів "Кинджалами" потрібне знищення умовно 6 літаків. З іншого боку, загарбники можуть модернізувати свою авіацію. Однак для цього треба викинути з літака усе зайве і залишити тільки те, що необхідно для запуску "Кинджала". Очевидно, загарбники мають проблеми із запуском "Кинджала".

