Враг ограничен количеством пусков ракет, за исключением "Искандер-М". Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил авиационный эксперт Константин Криволап.

"Прежде всего это связано с тем, что санкции и уменьшение рабочих, которые разбираются в этих сложных вопросах по налаживанию серийного производства ракет, привели к проблемам для россиян. В основном они ограничены возможностями самих пусков, за исключением "Искандер-М", – сказал он.

Проблемы с запуском "Кинжалов"

Константин Криволап отметил, что ограничения по ракетам Х-101 касается стратегической авиации Ту-95 и Ту-160. Ограничение по "Кинжалам" связано с самолетами МиГ-31К.

Из 12 самолетов мы оставили 5 или 6, в зависимости от того, считать ли прототип. Поэтому более 5 – 6 "Кинжалов" они сейчас не способны запускать. Если посмотреть последние применения этих ракет, то более 4 не было,

– подчеркнул авиаэксперт.

По его словам, для прекращения ударов "Кинжалами" требуется уничтожение условно 6 самолетов. С другой стороны, захватчики могут модернизировать свою авиацию. Однако для этого надо выбросить из самолета все лишнее и оставить только то, что необходимо для запуска "Кинжала". Очевидно, захватчики имеют проблемы с запуском "Кинжала".

