Вопрос о санкциях очень актуален: военный эксперт оценил возможности российского ВПК

Лидеры Европейского Союза согласовали 12-й пакет санкций против России. Но, несмотря на многочисленные ограничения, которые уже ввели против государства-террориста – его военно-промышленный комплекс продолжает работать.

Более того, мы видим результат его работы – ракеты и дроны, которыми Россия терроризирует украинские города чуть ли не каждую ночь. Следовательно, как заметил военный эксперт Андрей Крамаров 24 Каналу, вопрос о санкциях сегодня очень актуален.

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"Россияне будут воевать с нами до последнего патрона, а когда даже они закончатся – достанут саперные лопаты и будут с ними на нас бросаться. Поэтому забрать у россиян оружие – приоритетное задание", – подчеркнул военный эксперт.

Какие возможности ВПК России

Ежемесячно российские захватчики могут производить около 100 – 120 ракет разного типа. Речь идет о ракетах "Искандер-К", "Искандер-М", "Кинжал", "Калибр", Х-55, Х-101 и других типах стратегического вооружения.

Кроме того, отдельно следует выделить производство ракет к комплексу С-400, которым Россия 11 и 13 декабря атаковала Киев. А также совместное с Ираном производство дронов "Шахед", которые достаточно дешевые в производстве, поэтому Россия активно применяет их вместо дорогих ракет.

Что известно о санкциях против России

Евросоюз согласовал 12 пакет санкций против России, осталась только формальность. Он будет содержать ограничения, относящиеся к химикатам, литиевым батареям, термостатам, а также двигателям и сервомоторам для беспилотников.

Кроме того, там будут пункты, направленные на борьбу с обходом Россией уже введенных санкций.

В то же время Конгресс США поддержал законопроект о запрет на закупку ядерного топлива из России, но его должен согласовать Джо Байден. Это часть плана США по отказу от ядерной зависимости от России.