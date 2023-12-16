Питання щодо санкцій дуже актуальне: військовий експерт оцінив можливості російського ВПК

Лідери Європейського Союзу погодили 12 пакет санкцій проти Росії. Та попри чисельні обмеження, які вже запровадили проти держави-терористки – її військово-промисловий комплекс продовжує працювати.

Ба більше, ми бачимо результат його роботи – ракети та дрони, якими Росія тероризує українські міста ледь не щоночі. Отже, як зауважив військовий експерт Андрій Крамаров 24 Каналу, питання щодо санкцій сьогодні є дуже актуальним.

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"Росіяни воюватимуть з нами до останнього патрону, а коли навіть вони закінчаться – дістануть саперні лопати й будуть з ними на нас кидатися. Тож забрати у росіян зброю – пріоритетне завдання", – наголосив військовий експерт.

Які можливості ВПК Росії

Щомісяця російські загарбники можуть виготовляти близько 100 – 120 ракет різного типу. Мовиться про ракети "Іскандер-К", "Іскандер-М", "Кинджал", "Калібри", Х-55, Х-101 та інші типи стратегічного озброєння.

Крім того, окремо варто виділити виробництво ракет до комплексу С-400, яким Росія 11 та 13 грудня атакувала Київ. А також спільне з Іраном виробництво дронів "Шахед", які є досить дешевими у виробництві, тому Росія активно застосовує їх замість дорогих ракет.

Що відомо про санкції проти Росії

Євросоюз погодив 12 пакет санкцій проти Росії, залишилася лише формальність. Він міститиме обмеження, які стосуються хімікатів, літієвих батарей, термостатів, а також двигунів і сервомоторів для безпілотників.

Крім того, там будуть пункти спрямовані на боротьбу з обходом Росією вже запроваджених санкцій.

Водночас Конгрес США підтримав законопроєкт про заборону закупівлі ядерного палива з Росії, але його має погодити Джо Байден. Це є частиною плану США щодо відмови від ядерної залежності від Росії.