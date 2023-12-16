Питання щодо санкцій дуже актуальне: військовий експерт оцінив можливості російського ВПК
Лідери Європейського Союзу погодили 12 пакет санкцій проти Росії. Та попри чисельні обмеження, які вже запровадили проти держави-терористки – її військово-промисловий комплекс продовжує працювати.
Ба більше, ми бачимо результат його роботи – ракети та дрони, якими Росія тероризує українські міста ледь не щоночі. Отже, як зауважив військовий експерт Андрій Крамаров 24 Каналу, питання щодо санкцій сьогодні є дуже актуальним.
До теми Воювати не можна зупинятися․ Як змінилися військові спроможності Росії з 24 лютого 2022 року
"Росіяни воюватимуть з нами до останнього патрону, а коли навіть вони закінчаться – дістануть саперні лопати й будуть з ними на нас кидатися. Тож забрати у росіян зброю – пріоритетне завдання", – наголосив військовий експерт.
Які можливості ВПК Росії
Щомісяця російські загарбники можуть виготовляти близько 100 – 120 ракет різного типу. Мовиться про ракети "Іскандер-К", "Іскандер-М", "Кинджал", "Калібри", Х-55, Х-101 та інші типи стратегічного озброєння.
Крім того, окремо варто виділити виробництво ракет до комплексу С-400, яким Росія 11 та 13 грудня атакувала Київ. А також спільне з Іраном виробництво дронів "Шахед", які є досить дешевими у виробництві, тому Росія активно застосовує їх замість дорогих ракет.
Що відомо про санкції проти Росії
- Євросоюз погодив 12 пакет санкцій проти Росії, залишилася лише формальність. Він міститиме обмеження, які стосуються хімікатів, літієвих батарей, термостатів, а також двигунів і сервомоторів для безпілотників.
- Крім того, там будуть пункти спрямовані на боротьбу з обходом Росією вже запроваджених санкцій.
- Водночас Конгрес США підтримав законопроєкт про заборону закупівлі ядерного палива з Росії, але його має погодити Джо Байден. Це є частиною плану США щодо відмови від ядерної залежності від Росії.