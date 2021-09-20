Скончался 18-летний стрелок, открывший стрельбу в Перми

В России 18-летний молодой человек открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Стрелка задержали, он был ранен и скончался

В СМИ сообщили, что стрелок – 18-летний Тимур Бекмансуров. О его гибели сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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Стрелка, открывшего огонь в университете, – ликвидировали

Стрелок был убит,

– сообщил губернатор.

Махонин заявил, что ликвидирован "однин из нападавших" в Пермском государственном университете. Он добавил, что проверяют информацию о возможных сообщниках.

По данным из неофициальных источников его застрелили примерно в 12:10 по пермскому времени. Также появились кадры с раненым преступником.



В Перми ликвидировали стрелка, который открыл огонь в университете / Фото LIFE SHOT

Что известно о погибшем стрелка

18-летний Тимур Бекмансуров утром 20 сентября пришел в Пермский университет и открыл стрельбу по людям. Студенты выпрыгивали из окон и убегали. Погибли по меньшей мере 8 человек.

Впоследствии в сети появилась информация, где стрелок рассказывает, что давно мечтал сделать это.

Думал об этом давно, шли годы и я понял, что пришло время сделать то, о чем я мечтал,

– заявил он.

Он в деталях рассказал, как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил нападение. Сначала якобы хотел атаковать бывшую школу, но изменил решение в конце марта. Мол, его учебное заведение "был слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут жизни".

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