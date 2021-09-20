Скончался 18-летний стрелок, открывший стрельбу в Перми
Источник:телеграм "ТАСС"
В России 18-летний молодой человек открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Стрелка задержали, он был ранен и скончался
В СМИ сообщили, что стрелок – 18-летний Тимур Бекмансуров. О его гибели сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Читайте также Стрельба в университете Перми: 8 погибших, много раненых
Стрелка, открывшего огонь в университете, – ликвидировали
Стрелок был убит,
– сообщил губернатор.
Махонин заявил, что ликвидирован "однин из нападавших" в Пермском государственном университете. Он добавил, что проверяют информацию о возможных сообщниках.
По данным из неофициальных источников его застрелили примерно в 12:10 по пермскому времени. Также появились кадры с раненым преступником.
В Перми ликвидировали стрелка, который открыл огонь в университете / Фото LIFE SHOT
Что известно о погибшем стрелка
18-летний Тимур Бекмансуров утром 20 сентября пришел в Пермский университет и открыл стрельбу по людям. Студенты выпрыгивали из окон и убегали. Погибли по меньшей мере 8 человек.
Впоследствии в сети появилась информация, где стрелок рассказывает, что давно мечтал сделать это.
Думал об этом давно, шли годы и я понял, что пришло время сделать то, о чем я мечтал,
– заявил он.
Он в деталях рассказал, как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил нападение. Сначала якобы хотел атаковать бывшую школу, но изменил решение в конце марта. Мол, его учебное заведение "был слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут жизни".
Новость дополняется ...