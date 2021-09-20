Помер 18-річний стрілок, що відкрив стрілянину в Пермі
Джерело:телеграм "ТАСС"
У Росії 18-річний молодик відкрив стрілянину в Пермському державному університеті. Стрілка затримали, він був поранений та помер.
У ЗМІ повідомили, що стрілок – 18-річний Тимур Бекмансуров. Про його загибель повідомив губернатор Пермського краю Дмитро Махонін.
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Стрілка, що відкрив вогонь в університеті, – ліквідували
Стрілок був убитий,
– повідомив губернатор.
Махонін заявив, що ліквідовано "одного з нападників" в Пермському державному університеті. Він додав, що перевіряють інформацію про можливі спільників.
За даними з неофіційних джерел його застрелили приблизно о 12:10 за місцевим часом. Також з'явились кадри пораненого злочинця.
У Пермі ліквідували стрілка, який відкрив вогонь в університеті / Фото LIFE SHOT
Що відомо про загиблого стрілка
18-річний Тимур Бекмансуров вранці 20 вересня прийшов у Пермський університет та відкрив стрілянину по людях. Через це студенти вистрибували з вікон та тікали. Загинули щонайменше 8 людей.
Згодом у мережі з'явилась інформація, де стрілок розповідає, що давно мріяв зробити це.
Думав про це давно, йшли роки і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв,
– заявив він.
Він у деталях розповів, як проходив огляд у психіатра, купував зброю і готував напад. Спершу нібито хотів атакувати колишню школу, але змінив рішення наприкінці березня. Мовляв, його навчальний заклад "був занадто неприємним місцем для того, щоб проводити в ньому останні 10 хвилин життя".
Стрілянина в Пермі: дивіться відео
Що відомо про стрілянину в Пермі
- 20 вересня невідомий прийшов у Пермський університет та відкрив стрілянину на вулиці.
- Він використовував автомат та стріляв по людях. Щоб врятуватися, студенти вистрибували з вікон будівлі та тікали.
- Попередньо відомо, що загинули щонайменше 8 людей, ще багато постраждалих.