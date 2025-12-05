"Я что тут, б**ть, баночка джина": НАБУ опубликовало разоблачительные кадры с нардепом Скороход
НАБУ обнародовало видео, на котором, вероятно, нардеп Анна Скороход вместе с сообщниками якобы получает 125 тысяч долларов за обещание "организовать" санкции СНБО против компании-конкурента. Фигуранты уверяли, что деньги передадут чиновникам СНБО.
Сообщники даже заставили предпринимателя написать расписку о якобы полученном "займе", чтобы гарантировать себе всю сумму. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НАБУ.
Что известно о разоблачении НАБУ?
В НАБУ сообщили о разоблачении схемы, в которой, вероятно, нардеп Анна Скороход вместе с сообщниками требовала от предпринимателя 250 тысяч долларов за "содействие" во внедрении санкций СНБО на его конкурента.
По данным следствия, после передачи первой части денег, а именно 125 тысяч долларов, фигуранты убеждали предпринимателя, что передадут эту сумму должностным лицам СНБО, которые якобы поспособствуют в наложении санкций. Кроме того, они заставили бизнесмена написать расписку о якобы полученном займе, чтобы гарантировать себе полную сумму.
Впрочем, по информации НАБУ, участникам схемы не удалось найти ни одного чиновника, который бы согласился на такие действия.
Разговор Скороход с сообщниками: смотрите видео НАБУ
Что известно о Скороход и в чем ее подозревают?
Анна Скороход народный депутат 9 созыва. До 2019 года была в составе партии "Слуга народа", однако впоследствии перешла в партию "За будущее".
Скороход в 2023 году стала председателем Временной следственной комиссии, созданной для проверки нарушений в Минобороны и ВСУ.
Сейчас, по расследования НАБУ, стало известно, что Скороход возглавила преступную группу, которая пыталась повлиять на СНБО для введения санкций на компанию-конкурента за взятку в размере 250 тысяч.
Сотрудники СБУ и НАБУ зафиксировали передачу первой части взятки – 125 тысяч долларов.
Скороход и другие участники преступной группировки получили подозрение.