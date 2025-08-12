В конце 2023 года в Киеве обвалилась часть бетонной лестницы на станции скоростного трамвая "Романа Шухевича" на Троещине. До этого длительное время 2 из 4 лестничных спусков со станции были перекрыты, но "Киевпастранс" ничего с этим не делал.

С тех пор более полутора лет станция скоростного трамвая, которая должна обеспечивать пересадку на троллейбусы и автобусы, следующих в сторону правого берега и метро, превратилась в "призрака". Добраться до нее можно – после обвала лестницы "Киевпастранс" создал альтернативный путь к платформе – окружающими тропами возле автомобильной развязки на пересечении проспекта Шухевича и улицы Бальзака. Но этот маршрут трудно назвать удобным – надо преодолеть лестницу на насыпь развязки, переход через дорогу, тропы и технический проход по мосту.

Тендеры по ремонту станции не завершились успехом. До сих пор пересадочный узел Троещины формально работает, но добраться до него – настоящий квест. 24 Канал рассказывает о том, как саботируется ремонт станции скоростного трамвая "Шухевича".

К теме Обвал на станции "Шухевича" в Киеве: безопасно ли пользоваться скоростным трамваем на Троещине

Левобережный скоростной трамвай: нереализованный потенциал

История левобережной линии скоростного трамвая – это история больших замыслов и мизерных реализаций. Идея запустить на столичном левобережье скоростной трамвай как на Борщаговке зародилась еще в 1980-х годах, когда стремительно застраивались новые жилые массивы – от Осокорков до Троещины.

Планировалось соединить их скоростной колеей с эстакадами и без перекрестков с автомобилями. Первую очередь линии открыли в 2000 году – трамвай №2 начал курсировать от Вигуровщины – Троещины до проспекта Ватутина (ныне – Романа Шухевича). Там пассажиры могли пересесть на наземный транспорт в центр.

Станция "Шухевича" на карте Киева:

Этот "временный" маршрут надолго стал постоянным, ведь дальше проект затормозился – трамвай не довели ни до станции метро "Левобережная", ни до Позняков и Осокорков. И маршрут пользовался спросом только летом, когда троещинцы ехали на пляж, и на религиозные праздники – из-за близости к линии храма.

В каком состоянии сейчас станция "Шухевича" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

В 2012 году линию все-таки продолжили – ее довели до пересадочного узла городской электрички, открыв станцию "Троещина-2" (ныне "Радужный"). Так образовалась удобная пересадка на электропоезда. Казалось бы, вот он – шанс для реабилитации маршрута.



В 2022-м "Укрзализныця" перезапустила городскую электричку, а в 2024-м город пустил через станцию "Радужная" два автобуса с Троещины и Воскресенки в центр – 110 и 112.

Однако ключевая проблема не решена до сих пор – линия так и не получила прямого сообщения с метро или правым берегом города. Без интеграции с метрополитеном замысел скоростного трамвая в значительной степени потерял смысл. Фактически, левобережная трамвайная ветка осталась изолированным маршрутом на окраине – неким "призраком" транспортной инфраструктуры Киева, который мог бы перевозить гораздо больше пассажиров при лучшем планировании.

Обвал лестницы и станция-призрак

Годы отсутствия надлежащего ремонта привели к тому, что инфраструктура станций постепенно разрушалась. На "Шухевича" ситуация дошла до критической точки зимой 2023 – 2024 годов, когда часть лестничного марша обвалилась. Травмирования пассажиров, к счастью, удалось избежать.

Как выяснилось, аварийные признаки были очевидными задолго до инцидента – активисты сообщества "Пассажиры Киева" еще раньше били тревогу по поводу трещин и облупленного бетона. Более того, проблемный выход со станции был закрыт для пользования почти год, просто перекрыт турникетами без реальных ремонтных работ. Только когда произошел обвал и фотографии с места происшествия разошлись в соцсетях, коммунальщики публично признали проблему.

Состояние территории возле станции и обвалившиеся лестницы / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

В ответ на резонанс КП "Киевпастранс" заявило, что опасный лестничный пролет был закрыт для пассажиров еще до инцидента, а специалисты уже готовят проект капитального ремонта станции. Для пассажиров организовали временный маршрут обхода: подняться на платформу можно только обогнув всю развязку через автомобильный путепровод и далее узким техническим проходом вдоль путей. Фактически все стационарные входы на "Шухевича" остаются закрытыми. Более полутора лет прошло после аварии, но до сих пор единственный путь на станцию – тот самый неудобный и опасный обход через автомобильный мост.

Станция остается пустой. В самом же аварийном путепроводе зияют воронки – бетонные глыбы выпали, оставив дыры под открытым небом. Картина удручающая – полуразрушенный объект посреди оживленного проспекта.

Ремонт на бумаге: тендеры без результата

После обвала городские власти заверили, что капитальный ремонт станции не заставит себя ждать. Осенью 2024 года КП "Киевпастранс" объявило тендер на восстановление станции "Романа Шухевича". Проект предусматривал основательный ремонт: укрепление железобетонных конструкций и фасада стальными балками, замену лестниц и перекрытий, новую тротуарную плитку вместо старой брусчатки, обновление перил, парапетов.

Ожидаемая стоимость работ составляла примерно 12,53 миллиона гривен. Аукцион назначили на 7 ноября 2024 года, победителя обязали бы завершить все работы до 30 августа 2025-го. Казалось бы, процесс сдвинулся с места, но реальность внесла коррективы.

К теме Будет ли когда-нибудь метро на Троещину и что не так с транспортом в Киеве: интервью с Бахматовым

Первый тендер провалился – торги в ноябре 2024 года не состоялись. На конкурс не явился ни один подрядчик, готовый взяться за сложный объект в военное время. Впрочем, уже через несколько недель "Киевпастранс" провел повторный отбор подрядчика. Победителем торгов стало малоизвестное ООО "ИМПЕРИЯ ДИСТРИБЬЮЦИИ", которое предложило выполнить работы за 12,51 миллиона гривен. Договор с этой компанией подписали 15 января 2025 года, а дедлайном оставили 30 августа 2025 года – до конца лета станцию должны были восстановить. На бумаге все выглядело убедительно, однако время шло, а строители на "Шухевича" так и не появились.

Возникает логичный вопрос: кто такие эти победители и имели ли они профессию? Профиль ООО "ИМПЕРИЯ ДИСТРИБЬЮЦИИ" далек от транспортной инфраструктуры – основной вид деятельности фирмы вообще оптовая торговля, хотя она и зарегистрировала несколько строительных подвидов, чтобы соответствовать условиям тендера.

Что известно об ООО "ИМПЕРИЯ ДИСТРИБЬЮЦИИ" ООО "ИМПЕРИЯ ДИСТРИБЬЮЦИИ" зарегистрировано 15 января 2014 года. Основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля, однако, по данным YouControl, компания также имеет коды деятельности, связанные со строительством и производством стройматериалов. В частности, это:



• производство бетонных изделий для строительства;

• изготовление готовых к использованию бетонных растворов;

• строительство жилых и нежилых зданий;

• строительство дорог, автострад и другие строительно-монтажные работы.



Предприятие активно участвует в торгах: из 130 тендеров победило в 53 на сумму 81,88 миллиона гривен, при этом заключило 48 договоров на 72,56 миллиона гривен. Вместе с тем, в открытом доступе нет детальной информации о конкретных строительных проектах компании в Киеве, поэтому подтвердить их реализацию по публичным источникам сложно.

Как отмечалось, ранее компания уже успела выиграть десятки различных госзакупок через Prozorro (заключила 48 контрактов на более 72 миллиона гривен), но публичной информации об успешно реализованных строительных проектах практически нет. Впрочем, официально о расторжении договора с подрядчиком не сообщалось, поэтому формально контракт 2025 года просто "висел в воздухе" до окончания срока.

В июле 2025 года городские власти делают вторую попытку. "Киевпастранс" объявил новый тендер на ремонт станции "Шухевича" с ожидаемой стоимостью 12,39 миллиона гривен. Но и на этот раз дело не довели до конца. Торги отменили – указана причина "невозможность устранения выявленных нарушений законодательства в сфере публичных закупок".

Оказалось, что при формировании годового плана допустили ошибку – не отметили необходимые финансовые коды (КЭКР и ТПКВКМБ), из-за чего продолжать торги стало невозможно. Другими словами, ремонт "зарезали" бюрократической рутиной. Поэтому станция продолжает стоять разобранной, а средства городского бюджета, выделенные под проект, остаются неиспользованными.

Что будет дальше?

Сейчас станция "Романа Шухевича" на левом берегу Днепра – это пример того, как перспективный инфраструктурный объект может превратиться в заброшенную руину из-за управленческой недальновидности. Пассажирам, чтобы воспользоваться трамваем №4 или №5 на этой остановке, приходится делать длинный крюк через весь транспортный узел. Неудивительно, что многие предпочитают обходить "Шухевича" стороной, а сама станция оправдывает прозвище "станция-призрак".

Левобережная линия скоростного трамвая так и не стала полноценной транспортной артерией Киева – скорее музейным экспонатом нереализованного потенциала. Есть ли шанс исправить ситуацию? Теоретически да. Подольско-Выгуровская ветка метро, которая должна была бы соединить Троещину с центром, все еще в планах, а вместе с ней – и возможность интегрировать трамвайную линию в единую систему. Городская электричка также набирает обороты, перевозя все больше пассажиров из левобережных районов.

Читайте также Дарницкий район Киева во время войны: как восстанавливают после обстрелов, что с укрытиями и застройкой

В этом контексте восстановление станции "Шухевича" – насущная необходимость для транспортного сообщения Троещины. И пока киевские власти открывают новые путепроводы на Оболони, реальные действия по станции "Шухевича" ограничились только отмененными тендерами. Станция до сих пор зияет дырами в лестнице и побитыми бордюрами, а жителям Троещины приходится идти сотни метров вдоль путей до ближайшего перехода через улицу Бальзака.

Обвал лестницы на "Шухевича" и дальнейшее игнорирование ситуации обнажили системные проблемы киевской транспортной инфраструктуры – от хронического недофинансирования и бюрократических ошибок до сомнительного выбора подрядчиков. Левобережный скоростной трамвай когда-то задумывался как спасительная нить сообщения для отдаленных массивов, но превратился в призрак.

Будем надеяться, что городские власти сделают выводы – Троещине нужен не очередной "бумажный" ремонт, а работающий транспорт. Пока же станция "Шухевича" остается символом того, каким не должен быть городской транспорт в современном Киеве.