Следствие рассматривает 3 версии стрельбы на "Южмаше": среди них дестабилизация страны

Следователи рассматривают 3 версии стрельбы на "Южмаше" в Днепре. Подозревают, что Артем Рябчук мог расстрелять людей из-за неуставных отношений, психического заболевания, а также из-из работы на дестабилизацию в стране

Основная версия касается неуставных отношений. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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Рябчук в феврале сменил своего защитника и отказался от всех предыдущих показаний.

Есть 3 версии

Помимо неуставных отношений, предполагают, что Рябчук мог совершить преступление из-за психического заболевания, потому что находился в состоянии аффекта.

Третья версия – это поручение от других лиц, негосударственных организаций в целях дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране.

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По словам Сухачева, Рябчук ранее сообщил, что открыл стрельбу из-за пренебрежительного отношения и травли.

Подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как затмение сознания, злоба, что ограничивало его сознание и отчет тем действиям, которые он совершал,

– сказал директор ГБР.

Он добавил, что эти обстоятельства будет проверять психолого-психиатрическая экспертиза. Правда, применение физического насилия стрелок отрицал. Телесных повреждений у Рябчука не было. В состоянии алкогольного опьянения подозреваемый тоже не был.

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