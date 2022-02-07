Пострадавшие уверяют, что все были дружными и хорошо общались между собой. Убитые также были общительными ребятами.

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Все были прекрасные ребята, с которыми мы хорошо общались. Никакого и подобного разговора о буллинге или дедовщине. Это все бред. Начальник, который с нами заступал и которого он убил, человек из штаба. Мы его часто не видели, потому что они поквартально заступают раз в пол года. То есть он ему точно ничего не сделал плохого и все остальные тоже,

– сказал раненый военный Игорь Семенченко.

Еще одна раненая Жанна рассказала, что чувствует себя лучше. Девушке тяжело лежать, она ждет операции. По ее словам, больше всего хочет вернуться на службу и к активной жизни, которая была раньше.

Обратите внимание! Нардеп Юлия Яцык заявляла, что у срочника Артемия Рябчука были проблемы в коллективе. Они якобы начались после того, как парень предупредил драку между солдатами. Якобы вместо того, чтобы принять меры руководство сочло его "стукачом" и начало над ним издеваться.

Последние новости по делу Рябчука

Артемия Рябчука подозревают в том, что он открыл огонь по своим собратьям на заводе "Южмаш" в Днепре. В трагедии погибли 4 военных и гражданская женщина. Но адвокат Артемия Рябчука Игорь Степанов заявлял, что его подозреваемый может быть потерпевшим. Он утверждал, что права стрелка нарушали.

Также нацгвардеец Рябчук уже отказался от показаний. Заявление парня обнародовали люди, назвавшиеся его адвокатами. Якобы деньги на них собрала общественность.

О службе Рябчука в Нацгвардии рассказывала его сестра Юлия. По словам женщины, в воинской части ее брат изменился: просил денег на ремонт телефона и странно общался. Также СМИ обнародовали различные истории от родителей, чьи дети погибали при странных обстоятельствах в этой же воинской части.

Погибших в трагедии уже похоронили: смотрите видео