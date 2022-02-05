По словам женщины, в военной части ее брат изменился: просил денег на ремонт телефона и странно общался. Об этом она сообщила в интервью бывшему нардепу Игорю Мосийчуку.

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Юлия рассказала, что Рябчук никогда не жаловался, но говорил, что все очень строго.

Мы заподозрили что что-то не так со временем: у него изменился лексикон. В переписке он начал писать слова, которые раньше не употреблял. Попросил деньги на ремонт телефона. Мы уже начинаем подозревать, что телефон у него могли отобрать и общаться от его имени с мамой,

– говорит женщина.

Она также убеждена, что пойти на крайние меры брат мог из-за чего-то сверхъестественного.

"Был какой-то накопительный эффект. Что-то допекло. Он не из тех, кто будет жестоко мстить. Страшно представить, что там могло произойти, если он решил, что убийство – единственный выход", – добавила Юлия.

Обратите внимание! Рябчук, который застрелил 5 человек на территории завода "Южмаш", отказался от показаний. Заявление парня обнародовали люди, которые назвались его адвокатами.

Трагедия на "Южмаше" в Днепре: коротко

В Днепре на заводе "Южмаш" 27 января солдат Артем Рябчук расстрелял своих товарищей.

В результате инцидента погибли 4 военных и гражданская женщина. Еще 5 человек пострадали.

Парень скрылся с места нападения, однако впоследствии попросил прохожую позвонить в полицию. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что мужчину удалось задержать.

В Государственном бюро расследований заявили, что против нацгвардейца, стрелявшего в служащих, возбудили 3 уголовных дела. Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении.

Суд 28 января избрал ему строжайшую из возможных мер пресечения – содержание под стражей.

Как это было – смотрите в сюжете: