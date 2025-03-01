Существенных изменений на рынке коммерческой недвижимости эксперты в ближайшее время не ожидают. Однако весной оживление в крупных городах возможно, особенно в западном регионе и в некоторых центральных городах из-за высокого спроса. Больше о коммерческой недвижимости и заметных тенденциях в 2025 году – далее в материале 24 Канала.
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Что было с рынком коммерческой недвижимости зимой
Начало 2025 года сложно назвать позитивным на рынке коммерческой недвижимости. По данным аналитиков OLX, количество объявлений зимой существенно снизилось, а цены при этом выросли.
Если сравнивать январь этого года с январем 2024-го, то количество объявлений об аренде офисных и торговых помещений в Киеве и Львове снизилось в среднем на 42%.
Что касается стоимости, то в Киеве аренда офисов подорожала на 30%, а торговых помещений – на 11%. Во Львове цены за год почти не изменились.
Значительно уменьшилось количество отзывов во Львове, хотя это можно связать с началом года, когда на рынке коммерческой недвижимости не сезон. В Киеве спрос на офисы вырос на 8%, а на торговые помещения – снизился на 11%,
– комментирует Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимости.
На рынке продажи коммерческой недвижимости ситуация похожая – объявлений стало меньше в среднем на 68%. Заметнее всего количество предложений уменьшилось во Львове, хотя стоимость покупки там выросла.
В Киеве средняя цена на офисные помещения выросла на 25%, а во Львове – на 15%. Торговые помещения подорожали на 3% в Киеве и на 1% во Львове.
Спрос на покупку офисов и торговых помещений во Львове упал почти в 2,5 раза. В Киеве ситуация лучше – за последний год -9% на покупку офисов и +5% на покупку торговых помещений,
– отметила Оксана Остапчук.
Коммерческая недвижимость в пределах ЖК / Фото Synergy-bud
Изменятся ли спрос и цены на торговые площади весной
Большинство экспертов склоняются к мнению, что значительного улучшения или ухудшения на коммерческом рынке не ожидается. Весной будет ощущаться определенное оживление, но оно несущественно повлияет на спрос и цены.
Рост уровня вакантности, снижение арендного дохода из-за сдерживания ставок и персональные дисконты, чтобы удержать арендаторов, снижение трафика – это топ ключевых вызовов для торговой недвижимости в ближайшей перспективе независимо от сегмента – площади в ТРЦ, стрит-ритейле в старом или новом жилом фонде,
– считает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.
Стрит-ритейл в новостройках Львова / Фото DIM.RIA
В городах, которые стали "хабами" и приютили немалый процент ВПЛ, ситуация на торговом рынке будет лучше. По словам Виктории Берещак, речь идет о Львове, Ужгороде, Тернополе, Виннице и Одессе.
Средневзвешенная стоимость арендных ставок в регионах достигает 12 – 25 долларов за квадрат и напрямую зависит от ряда факторов: человекопотока, расположения объекта, подготовленности к военным вызовам – подпитки альтернативными источниками,
– добавляет Виктория Берещак.
Виталий Побережский, руководитель развития продуктов DIM.RIA, считает, что больше всего спрос вырастет на помещения в "проходных локациях" (центры городов, ТРЦ). Средняя арендная ставка на рынке торговой недвижимости может вырасти на 7 – 10% из-за возвращения на рынок крупных ритейлеров.
Какой тип офисной недвижимости будет в приоритете
На офисном рынке можно четко выделить основную тенденцию – развитие гибридных и коворкинг-форматов. Она сформировалась в соответствии с потребностями арендаторов. Меньшие площади сейчас ищут и снимают активнее, чем большие офисы. По мнению Виталия Побережского, такая тенденция весной сохранится.
Классические большие офисы уступают место гибким пространствам с краткосрочными договорами аренды: большие площади будут арендовать реже, вместо этого популярными останутся компактные офисы и гибкие пространства,
– считает руководитель развития продуктов DIM.RIA.
Современный бизнес-центр / Фото Pexels
Виктория Берещак соглашается, что запрос на гибкость офисного пространства существует и в ближайшее время никуда не денется. В основном есть спрос на помещения площадью 200 – 370 квадратов.
Офисы от 500 квадратов просят "разделить" с кем-то еще и поиск арендатора в субаренду часто ложится на плечи владельца или эксплуатационной компании и становится причиной того, что сделки не доводят до конца,
– говорит обозреватель рынка.
Весной потенциальные арендаторы в дальнейшем будут искать "рабочие места" и "переговорки", а не квадратные метры пустой площади. В Киеве, по наблюдениям столичного риелтора Людмилы Колесник, в спросе оборудованные офисы с качественным ремонтом, мебелью, техникой, дополнительными источниками электроэнергии и укрытием.
В целом спрос на офисные помещения в Киеве, Львове, Днепре и других крупных городах растет, однако медленнее, чем до полномасштабного вторжения. Больше всего на рынок коммерческой недвижимости влияет глобальная геополитическая и экономическая неопределенность из-за военного положения. Это заставляет потенциальных покупателей и арендаторов экономить и откладывать инвестиционные решения, что сформировало понятие отложенного спроса.
Рынок весной, по мнению экспертов, будет стабильным, но будет оставаться "в режиме ожидания" экономической определенности, как и в прошлом 2024 году.