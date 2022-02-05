За словами жінки, у військовій частині її брат змінився: просив грошей на ремонт телефону та дивно спілкувався. Про це вона повідомила в інтерв'ю колишньому нардепу Ігорю Мосійчуку.

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Юлія розповіла, що Рябчук ніколи не скаржився, але говорив, що все дуже суворо.

Ми запідозрили щось негаразд згодом: змінився лексикон. У листуванні він почав писати слова, які раніше не вживав. Попросив грошей на ремонт телефону. Наразі ми вже починаємо підозрювати, що телефон у нього могли відібрати та спілкуватися від його імені з мамою,
– каже жінка.

Вона також переконана, що піти на крайні заходи брат міг через щось надприродне.

"Був якийсь накопичувальний ефект. Щось допекло. Він не з тих, хто жорстоко мститиме. Страшно уявити, що там могло статися, якщо він вирішив, що вбивство – єдиний вихід, – додала Юлія.

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Як це було – дивіться у сюжеті: