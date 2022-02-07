Постраждалі запевняють, що всі були дружними і гарно спілкувалися між собою. Вбиті також були товариськими хлопцями.

До теми Після трагедії на "Південмаші": МВС просить нацгвардійців повідомляти про булінг

Всі були прекрасні хлопці, з якими ми чудово спілкувалися. Ніякої й подібної розмови про булінг чи дідівщину. Це все маячня. Начальник, який з нами заступав і якого він убив, людина зі штабу. Ми його часто не бачили, бо вони поквартально заступають раз на пів року. Тобто він йому точно нічого не зробив поганого і всі решту теж,

– сказав поранений військовий Ігор Семенченко.

Ще одна поранена Жанна розповіла, що почувається краще. Дівчині важко лежати, вона чекає на операцію. За її словами, найбільше хоче повернутися на службу і до активного життя, яке було раніше.

Зверніть увагу! Нардепка Юлія Яцик заявляла, що строковик Артемій Рябчук мав проблеми в колективі. Вони нібито почалися після того, як хлопець попередив бійку між солдатами. Буцімто замість того, щоб вжити заходів, керівництво визнало його "стукачем" та почало з нього знущатися.

Останні новини у справі Рябчука

Артемія Рябчука підозрюють у тому, що він відкрив вогонь по своїх побратимах на заводі "Південмаш" у Дніпрі. В трагедії загинули 4 військових та цивільна жінка. Але адвокат Артемія Рябчука Ігор Степанов заявляв, що його підозрюваний може бути потерпілим. Він стверджував, що права стрільця порушували.

Також нацгвардієць Рябчук уже відмовився від свідчень. Заяву хлопця оприлюднили люди, що назвались його адвокатами. Нібито гроші на них зібрала громадськість.

Про службу Рябчука в Нацгвардії розповідала його сестра Юлія. За словами жінки, у військовій частині її брат змінився: просив грошей на ремонт телефону та дивно спілкувався. Також ЗМІ оприлюднювали різні історії від батьків, чиї діти гинули за дивних обставин у цій же військовій частині.

Загиблих у трагедії вже поховали: дивіться відео