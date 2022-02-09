Слідство розглядає 3 версії стрілянини на "Південмаші": серед них дестабілізація країни
Джерело:Інтерфакс – Україна
Слідчі розглядають 3 версії стрілянина на "Південмаші" у Дніпрі. Підозрюють, що Артем Рябчук міг розстріляти людей через нестатутні відносини, психічне захворювання, а також роботу на дестабілізацію в країні.
Основна версія стосується нестатутних відносин. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.
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Рябчук у лютому змінив свого захисника та відмовився від усіх своїх попередніх показань.
Є 3 версії
Крім нестатутних відносин, припускають, що Рябчук міг скоїти злочин через психічне захворювання, бо перебував у стані афекту.
Третя версія – це доручення інших осіб, недержавних організацій з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні.
Рябчук заявляв про булінг в частині
За словами Сухачова, Рябчук раніше повідомив, що відкрив стрілянину через зневажливе ставлення та цькування.
Підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час скоєння злочину він перебував у такому емоційному стані як затемнення свідомості, злість, що обмежувало його свідомість та звіт тим діям, які він вчиняв,
– сказав директор ДБР.
Він додав, що ці обставини перевірятиме психолого-психіатрична експертиза. Щоправда, застосування фізичного насильства стрілок заперечував. Тлесних ушкоджень у Рябчука не було. У стані алкогольного сп'яніння підозрюваний також не був.
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