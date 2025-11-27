Подслушивать нельзя, за это есть уголовное наказание, – Путин о слитых разговорах Уиткоффа

Владимир Путин вечером 27 ноября выступил с рядом заявлений. В частности, его попросили прокомментировать слив разговоров Стива Уиткоффа.

Детали передает 24 канал.

Что сказал Путин о сливе разговоров Уиткоффа?

Диктатор высказался путано. Он предположил, что слитые в СМИ телефонные разговоры могут быть фейками. Впрочем, тут же сказал: возможно, Уиткоффа действительно "слушали".

Это могут быть фейки какие-то, могут быть действительно подслушанные разговоры. Вообще-то за это есть уголовное наказание, за подслушивание. У нас по крайней мере. Подслушивать нельзя. Но знаете как у нас шутят: поставили подглядывать, а они подслушивают. Пусть займутся своим собственным делом,

– обратился Путин неизвестно к кому.