27 ноября, 16:13
Подслушивать нельзя, за это есть уголовное наказание, – Путин о слитых разговорах Уиткоффа
Владимир Путин вечером 27 ноября выступил с рядом заявлений. В частности, его попросили прокомментировать слив разговоров Стива Уиткоффа.
Детали передает 24 канал.
Что сказал Путин о сливе разговоров Уиткоффа?
Диктатор высказался путано. Он предположил, что слитые в СМИ телефонные разговоры могут быть фейками. Впрочем, тут же сказал: возможно, Уиткоффа действительно "слушали".
Это могут быть фейки какие-то, могут быть действительно подслушанные разговоры. Вообще-то за это есть уголовное наказание, за подслушивание. У нас по крайней мере. Подслушивать нельзя. Но знаете как у нас шутят: поставили подглядывать, а они подслушивают. Пусть займутся своим собственным делом,
– обратился Путин неизвестно к кому.