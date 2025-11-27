Підслуховувати не можна, за це є кримінальна кара, – Путін про злиті розмови Віткоффа

Володимир Путін увечері 27 листопада виступив з низкою заяв. Зокрема, його попросили прокоментувати злив розмов Стіва Віткоффа.

Деталі передає 24 канал.

Що сказав Путін про злив розмов Віткоффа?

Диктатор висловився плутано. Він припустив, що злиті у ЗМІ телефонні розмови можуть бути фейками. Втім, тут-таки сказав: можливо, Віткоффа справді "слухали".

Це можуть бути фейки якісь, можуть бути справді підслухані розмови. Взагалі-то за це є кримінальна кара, за підслуховування. У нас принаймні. Підслуховувати не можна. Але знаєте як у нас жартують: поставили підглядати, а вони підслуховують. Нехай займуться своєю власною справою,

– звернувся Путін невідомо до кого.

Далі він додав: "Але й підглядати треба вміти".

Згодом Путін заявив, нібито не знає "суті цих прослуховувань, цих зливів". Він послався на сильну зайнятість, натякаючи, що нема коли стежити за скандалами.

Зауважимо! Скандал із Віткоффом почався ще 25 листопада, коли Bloomberg опублікували стенограми прослуховувань його розмов.

Путін сказав, що чекає на делегацію від США у першій половині наступного тижня. За його словами, Трамп має визначити, хто представлятиме Росію.

Днем раніше мовилося про те, що в Москву поїде саме Віткофф.

Також Путін заявив, нібито Віткофф захищає "інтереси свого президента та своєї країни".

Він пригадав доброзичливий тон спілкування з Віткоффом перед зустріччю на Алясці та здивувався, чому після цього США ввели жорсткі санкції проти російських нафтогазових корпорацій,

– цитують його "Важные истории".

Що ж до Лаврова, російський диктатор наголосив: міністр не в опалі, його ніхто не звільняв. Лавров нібито готується до зустрічі з американськими партнерами.

Нагадаємо, іноземні та російські ЗМІ писали, що Лавров ненавидить Дмитрієва та може бути одним із зацікавлених у зливі плівок. Саме Дмитрієва називали можливим наступником Лаврова. Він нібито відсунув очільника МЗС і активно вів мирні перемовини, тож, можливо, Лавров захотів помститися.

"Стало відомо, що Лавров пропустить зустріч глав МЗС ОБСЄ у грудні, а до цього його не покликали за засідання Ради безпеки і усунули з посади голови делегацій на самітах G20 та АСЕАН. Лаврова сьогодні не було й у делегації Путіна у Киргизстані", – інформують російські опозиційні ЗМІ.