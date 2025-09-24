Словакия неожиданно заявила о желании присоединиться к европейской инициативе "стена дронов". Цель проекта – укрепление восточной границы ЕС и защита от возможных атак российских беспилотников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Denník N.

Смотрите также После БпЛА над Копенгагеном: Дания примет участие в совещании ЕС по стене дронов

Почему Словакия решила присоединиться к "стене дронов"?

По словам президента Словакии Петера Пеллегрини, эта инициатива имеет ключевое значение для защиты восточных границ Европейского Союза от возможных атак российских беспилотников.

Глава государства подчеркнул, что Словакия является полноправным членом НАТО и уже участвует в консультациях в рамках статьи 4 Североатлантического договора. Пеллегрини отметил, что воздушное пространство стран альянса должно быть защищено надежно и без исключений.

Сейчас речь идет лишь о предварительном заявлении Европейской комиссии о необходимости создать такой механизм, поэтому я не хочу делать преждевременных выводов,

– сказал Пеллегрини.

Словацкий лидер убежден, что министры обороны и иностранных дел, а также Вооруженные силы Словакии приложат все усилия для того, чтобы страна смогла противодействовать российским БпЛА.

Что известно об инициативе?