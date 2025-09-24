Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Denník N.
Почему Словакия решила присоединиться к "стене дронов"?
По словам президента Словакии Петера Пеллегрини, эта инициатива имеет ключевое значение для защиты восточных границ Европейского Союза от возможных атак российских беспилотников.
Глава государства подчеркнул, что Словакия является полноправным членом НАТО и уже участвует в консультациях в рамках статьи 4 Североатлантического договора. Пеллегрини отметил, что воздушное пространство стран альянса должно быть защищено надежно и без исключений.
Сейчас речь идет лишь о предварительном заявлении Европейской комиссии о необходимости создать такой механизм, поэтому я не хочу делать преждевременных выводов,
– сказал Пеллегрини.
Словацкий лидер убежден, что министры обороны и иностранных дел, а также Вооруженные силы Словакии приложат все усилия для того, чтобы страна смогла противодействовать российским БпЛА.
Что известно об инициативе?
Евросоюз запускает инициативу "стена дронов" для защиты Украины и прифронтовых стран от атак БпЛА. Обсуждение проекта состоится 26 сентября.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует инвестировать миллиарды евро в проект и использовать опыт Украины.
Украина должна присоединится к проекту, ведь, по словам руководителя Офиса президента, армии стран должны адаптироваться к современным условиям войны.