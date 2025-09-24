Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Denník N.

Чому Словаччина вирішила приєднатися до "стіни дронів"?

За словами президента Словаччини Петера Пеллегріні, ця ініціатива має ключове значення для захисту східних кордонів Європейського Союзу від можливих атак російських безпілотників.

Глава держави підкреслив, що Словаччина є повноправним членом НАТО і вже бере участь у консультаціях у межах статті 4 Північноатлантичного договору. Пеллегріні наголосив, що повітряний простір країн альянсу має бути захищений надійно та без винятків.

Наразі йдеться лише про попередню заяву Європейської комісії щодо потреби створити такий механізм, тож я не хочу робити передчасних висновків,

– сказав Пеллегріні.

Словацький лідер переконаний, що міністри оборони та закордонних справ, а також Збройні сили Словаччини докладуть усіх зусиль для того, щоб країна змогла протидіяти російським БпЛА.

Що відомо про ініціативу?