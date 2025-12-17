"Слуга народа" избрала нового председателя партии

Только что "Слуга народа" избрала нового председателя партию. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Корниенко заменит на Елену Шуляк. Об этом сообщил Давид Арахамия в своем телеграмм-канале, передает 24 Канал.

Кто стал новым председателем "Слуги народа"?

Новым председателем партии "Слуга народа" избран Александр Корниенко. Он заменит Елену Шуляк, сроки полномочий которой завершились 14 декабря.

Корниенко является первым заместителем Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Его предшественница Елена Шуляк была избрана председателем партии в ноябре 2021 года, заменив, собственно, Александра Корниенко.

Корниенко уже возглавлял партию с 2019 года.

