"Слуга народу" обрала нового голову партії

Щойно "Слуга народу" обрала нового голову партію. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

Корнієнко замінить на Олену Шуляк. Про це повідомив Давид Арахамія у своєму телеграм-каналі, передає 24 Канал.

Хто став новим головою "Слуги народу"?

Новим головою партії "Слуга народу" обрано Олександра Корнієнка. Він замінить Олену Шуляк, терміни повноважень якої завершилися 14 грудня.

Корнієнко є першим заступником Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Його попередниця Олена Шуляк була обрана головою партії у листопаді 2021 року, замінивши, власне, Олександра Корнієнка.

Корнієнко вже очолював партію з 2019 року.

Останні новини навколо "Слуги народу"