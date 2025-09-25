Помечают спецповязками: Кремль собирает на фронт смертельно больных россиян
- Россия формирует подразделения из больных ВИЧ и гепатитом, обозначая их нарукавными повязками, в частности, из-за нехватки финансирования и потерь на фронте.
- Эти подразделения атакуют тяжелые участки фронта, в частности, в Покровске, однако даже тела могут быть источником инфекции.
Россия формирует подразделения из больных ВИЧ, гепатитом и другими болезнями. Они носят нарукавные повязки, которые обозначают их как больных. Это свидетельствует о том, что в отчаянии Кремль должен прибегать даже к таким мерам.
Это в эфире 24 Канала отметил директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, можно сделать вывод, что какого-то хитрого плана у оккупантов нет.
Признак отчаяния россиян
Дмитрий Жмайло отметил, что в оккупационной армии есть проблемы с финансированием. У местных бюджетов не хватает средств, чтобы давать выплаты на сумму 40 тысяч долларов, которые обещали для россиян. Поэтому они вынуждены прибегать к новым жестким мерам. У российского командования был план на 2025 год загнать в армию более 300 тысяч, чтобы компенсировать все бешеные потери.
Поэтому они снова брали на службу россиян из тюрем. В целом это началось еще с 2022 года. В 2025 году во время вербовки в Ленинградской исправительной колонии больным выдавали браслеты. Красные браслеты – это ВИЧ-инфицированные. Белые браслеты – больные гематитом. Кроме того, министр обороны России Андрей Белоусов издал тайный приказ, что даже с очень заразным гепатитом C можно вербовать в армию.
Это признак отчаяния. В основном их сбивают в отдельные роты, которые сейчас включают в 1435 и 1437 полки. Они атакуют самый тяжелый участок. В частности, это юг и юго-запад от Покровска. Это имеет очень большое психологическое значение. Потому что даже когда их уничтожают, то сами тела могут быть источником инфекции,
– подчеркнул директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.
По его мнению, это означает, что какого-то нового хитроумного плана у россиян нет. Главная задача оккупантов – протиснуться большим количеством личного состава.
Что об этом известно?
В материале The Telegraph говорится о том, что Россия бросает в бои возле Покровска отряды из солдат, инфицированных ВИЧ, гепатитом и другими заболеваниями. Это стало очередным признаком углубления кризиса здравоохранения, поскольку случаи этих болезней стремительно растут среди российских военных.
По данным USCC, эти подразделения участвовали в штурмовых действиях на Покровск с южного и юго-западного направлений. Также ранее их фиксировали во время попыток прорыва в город через село Зверево.
Уровень обеспечения этих отрядов достаточно низкий. Единственное отличие от "здоровых" военнослужащих России – это наличие специальных повязок.