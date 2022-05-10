СМИ показали вагон-рефрижератор, заполненный телами убитых в Украине российских военных

Телеканал Al Jazeera в одном из своих репортажей показал вагон-рефрижератор, где поместили российских военных, уничтоженных в Украине.

Катарский телеканал обнародовал репортаж 9 мая. Съемки проходили в Киевской области.

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Россияне не забирают трупы своих военных

Украинские специалисты, занимающиеся труппами оккупантов, жалуются, что Россия вообще не хочет их забирать. Поэтому тела вынуждены находиться в специально оборудованных вагонах-рефрижераторах. Каждый труп помещают в мешок.

В репортаже можно увидеть эмблемы, которые использует русская армия. А также этикетку бронежилета, изготовленного в России.

Как выглядит вагон-рефрижератор с телами российских военных: смотрите видео (Осторожно! Кадры 18+)

Потери оккупантов на 10 мая

Украинские военные отважно отбивают атаки российских оккупантов. По данным Генерального штаба, с начала полномасштабного вторжения России, ВСУ удалось уничтожить 26 тысяч личного состава врага. Следует заметить, что цифры ориентировочные. Ведь во время активных боевых действий трудно подсчитать точные потери.

За минувшие сутки больше всего "минусов" враг испытал на Авдеевском направлении. Среди техники потери таковы:

танки – 1170 (+25),

ББМ (боевые бронированные машины) – 2808 (+44),

АО (артиллерийские системы) – 519 (+6),

РСЗО (реактивные системы залпового огня) – 185 (+0),

средства ПВО (противовоздушная оборона) – 87 (+0),

самолеты – 199 (+0),

вертолеты – 158 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня (беспилотники) – 380 (+3),

крылатые ракеты – 94 (+0),

корабли/катера – 12 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 1980 (+10),

специальная техника – 41(+0).

Где сейчас самая активная ситуация на фронте

Наиболее активные действия сейчас продолжаются на Слобожанском (Харьков и область) и Донецком направлениях. Оккупанты применяют артиллерию по всей линии фронта. Кроме этого, они регулярно наносят коварные ракетные удары.

Российские захватчики собираются наступать на Северодонецк и Лиман. Идут активные бои в Луганской области – за Нижнее, Воеводовку и Тошкиву; на Донетчине – за Каменку. Кроме этого, оккупанты до сих пор атакуют завод "Азовсталь" в Мариуполе.

ВСУ активно защищаются. Так, 9 мая в зоне ООС украинские военные отбили 8 вражеских атак : удалось уничтожить более 250 оккупантов и много вражеской техники. Среди потерь – 13 танков, 10 боевых машин пехоты, 6 артиллерийских тягачей.

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