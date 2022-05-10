ЗМІ показали вагон-рефрижератор, заповнений тілами вбитих в Україні російських військових

Телеканал Al Jazeera в одному зі своїх репортажів показав вагон-рефрижератор, де помістили російських військових, яких знищили в Україні.

Катарський телеканал оприлюднив репортаж 9 травня. Зйомки відбувалися у Київській області.

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Росіяни не забирають трупи своїх військових

Українські спеціалісти, які займаються трупами окупантів, скаржаться, що Росія взагалі не хоче їх забирати. Тому тіла змушені перебувати у спеціально обладнаних вагонах-рефрижераторах. Кожен труп поміщають в мішок.

У репортажі можна побачити емблеми, які використовує російська армія. А також етикетка бронежилету, який виготовили в Росії.

Як виглядає вагон-рефрижератор з тілами російських військових: дивіться відео (Обережно! Кадри 18+)

Втрати окупантів на 10 травня

Українські військові відважно відбивають атаки російських окупантів. За даними Генерального штабу, з початку повномасштабного вторгнення Росії, ЗСУ вдалося знищити аж 26 тисяч особового складу ворога. Варто зауважити, що цифри орієнтовні. Адже під час активних бойових дій важко підрахувати точні втрати.

За минулу добу найбільше "мінусів" ворог зазнав на Авдіївському напрямку. Серед техніки втрати такі:

танки – 1170 (+25),

ББМ (бойові броньовані машини) – 2808 (+44),

АТ (артилерійські системи) – 519 (+6),

РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) – 185 (+0),

засоби ППО (протиповітряна оборона) – 87 (+0),

літаки – 199 (+0),

гелікоптери – 158 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня (безпілотники) – 380 (+3),

крилаті ракети – 94 (+0),

кораблі / катери – 12 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 1980 (+10),

спеціальна техніка – 41 (+0).

Де зараз найактивніша ситуація на фронті

Найбільш активні дії зараз тривають на Слобожанському (Харків і область) та Донецькому напрямках. Окупанти застосовують артилерію по всій лінії фронту. Крім цього, вони регулярно завдають підступних ракетних ударів.

Російські загарбники збираються наступати на Сєвєродонецьк та Лиман. Йдуть активні бої на Луганщині – за Нижнє, Воєводівку та Тошківу; на Донеччині – за Кам’янку. Окрім цього, окупанти досі атакують завод "Азовсталь", що в Маріуполі.

ЗСУ активно захищаються. Так, 9 травня в зоні ООС українські військові відбили 8 ворожих атак: вдалося знищити понад 250 окупантів та багато ворожої техніки. Серед втрат – 13 танків, 10 бойових машин піхоти, 6 артилерійських тягачів тощо.

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