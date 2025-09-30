Масштабных наступлений России может уже не быть: военный эксперт указал на важный процесс
- Роман Свитан считает, что уничтожение российской экономики может привести к распаду России и снижению способности ее армии к наступлению.
- Военный эксперт предполагает, что если Украина продолжит атаки на НПЗ России, российская экономика может "лечь" уже в 2026 году.
Российская армия не сможет наступать, если экономика страны-агрессора будет разрушена. Также это может привести к распаду России.
Чтобы уничтожить российскую экономику, Силам обороны Украины нужно постоянно атаковать НПЗ России. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.
Смотрите также Битва за Покровск и какая ситуация на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю
"Единственный механизм уничтожения российской армии – через развал России. Это возможно из-за падения российской экономики. Если развалится экономика, то распадется государство. Нет государства – нет армии", – подчеркнул он.
Когда "ляжет" экономика России?
Роман Свитан отметил, что без финансирования ни одно наступление не может быть выполнено. Можно только каким-то образом держать оборону. Даже любой отход – это сложная операция. Поэтому до уничтожения российской армии пройдет определенное время после реального нанесения поражения экономике России. Это может произойти уже в 2026 году.
Мы уже видим эту динамику. Если полгода Силы обороны Украины поработают с российской нефтяной отраслью, как они работают два месяца, российская экономика "ляжет". Придется включать печатный станок на следующий год,
– предположил полковник запаса ВСУ.
У оккупантов есть только одна мотивация – финансирование. Если не будет выплат, социальных пакетов, то россияне не захотят идти на фронт.
Экономика России: главное
Издание The New York Times сообщает, что впервые от полномасштабного вторжения в Украину военный бюджет России сокращается. Согласно проекту бюджета, в 2026 году государственные расходы на национальную оборону уменьшатся до около 156 миллиардов долларов против более чем 163 миллиардов в этом году. С учетом прогнозируемой инфляции на уровне до 7% сокращение будет ощущаться еще существеннее.
Россия утвердила проект федерального бюджета на 2026 – 2028 годы с рекордным дефицитом в 54,6 миллиарда долларов. По прогнозам, доля ненефтегазовых доходов составит 78%, тогда как рост экономики ограничится лишь 1,3%. Это свидетельствует о том, что экономика России приходит в упадок.