Масштабних наступів Росії може вже не бути: військовий експерт вказав на важливий процес
- Роман Світан вважає, що знищення російської економіки може призвести до розпаду Росії та зниження здатності її армії до наступу.
- Військовий експерт припускає, що якщо Україна продовжить атаки на НПЗ Росії, російська економіка може "лягти" вже у 2026 році.
Російська армія не зможе наступати, якщо економіка країни-агресорки буде зруйнована. Також це може призвести до розпаду Росії.
Щоб знищити російську економіку, Силам оборони України потрібно постійно атакувати НПЗ Росії. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.
"Єдиний механізм знищення російської армії – через розвал Росії. Це можливо через падіння російської економіки. Якщо розвалиться економіка, то розпадеться держава. Немає держави – немає армії", – підкреслив він.
Коли "ляже" економіка Росії?
Роман Світан зазначив, що без фінансування жоден наступ не може бути виконаний. Можна лише у якийсь спосіб тримати оборону. Навіть будь-який відхід – це складна операція. Тому до знищення російської армії мине певний час після реального завдання ураження економіці Росії. Це може статися вже у 2026 році.
Ми вже бачимо цю динаміку. Якщо пів року Сили оборони України попрацюють з російською нафтовою галуззю, як вони працюють два місяці, російська економіка "ляже". Доведеться вмикати друкарський верстат на наступний рік,
– припустив полковник запасу ЗСУ.
В окупантів є лише одна мотивація – фінансування. Якщо не буде виплат, соціальних пакетів, то росіяни не захочуть йти на фронт.
Економіка Росії: головне
Видання The New York Times повідомляє, що вперше від повномасштабного вторгнення в Україну військовий бюджет Росії скорочується. Згідно з проєктом бюджету, у 2026 році державні витрати на національну оборону зменшаться до близько 156 мільярдів доларів проти більш ніж 163 мільярдів цьогоріч. З урахуванням прогнозованої інфляції на рівні до 7% скорочення відчуватиметься ще суттєвіше.
Росія затвердила проєкт федерального бюджету на 2026 – 2028 роки з рекордним дефіцитом у 54,6 мільярда доларів. За прогнозами, частка ненафтогазових доходів становитиме 78%, тоді як зростання економіки обмежиться лише 1,3%. Це свідчить про те, що економіка Росії занепадає.