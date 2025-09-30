Щоб знищити російську економіку, Силам оборони України потрібно постійно атакувати НПЗ Росії. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

"Єдиний механізм знищення російської армії – через розвал Росії. Це можливо через падіння російської економіки. Якщо розвалиться економіка, то розпадеться держава. Немає держави – немає армії", – підкреслив він.

Коли "ляже" економіка Росії?

Роман Світан зазначив, що без фінансування жоден наступ не може бути виконаний. Можна лише у якийсь спосіб тримати оборону. Навіть будь-який відхід – це складна операція. Тому до знищення російської армії мине певний час після реального завдання ураження економіці Росії. Це може статися вже у 2026 році.

Ми вже бачимо цю динаміку. Якщо пів року Сили оборони України попрацюють з російською нафтовою галуззю, як вони працюють два місяці, російська економіка "ляже". Доведеться вмикати друкарський верстат на наступний рік,

– припустив полковник запасу ЗСУ.

В окупантів є лише одна мотивація – фінансування. Якщо не буде виплат, соціальних пакетів, то росіяни не захочуть йти на фронт.

Економіка Росії: головне