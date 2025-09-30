Чтобы уничтожить российскую экономику, Силам обороны Украины нужно постоянно атаковать НПЗ России. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

"Единственный механизм уничтожения российской армии – через развал России. Это возможно из-за падения российской экономики. Если развалится экономика, то распадется государство. Нет государства – нет армии", – подчеркнул он.

Когда "ляжет" экономика России?

Роман Свитан отметил, что без финансирования ни одно наступление не может быть выполнено. Можно только каким-то образом держать оборону. Даже любой отход – это сложная операция. Поэтому до уничтожения российской армии пройдет определенное время после реального нанесения поражения экономике России. Это может произойти уже в 2026 году.

Мы уже видим эту динамику. Если полгода Силы обороны Украины поработают с российской нефтяной отраслью, как они работают два месяца, российская экономика "ляжет". Придется включать печатный станок на следующий год,

– предположил полковник запаса ВСУ.

У оккупантов есть только одна мотивация – финансирование. Если не будет выплат, социальных пакетов, то россияне не захотят идти на фронт.

Экономика России: главное