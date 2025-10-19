Гора Поп Иван в украинских Карпатах 19 октября выглядит, как будто из зимней сказки. Мороз и снегопад в этот день бушуют на высокогорье.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья.

Смотрите также Резкое похолодание, заморозки и порывы ветра накроют часть Украины

Какая погода сейчас в Карпатах?

По информации спасателей, в воскресенье, 19 октября, на горе Поп Иван облачно. Ветер не сильный, восточный – 5 метров в секунду. А вот мороз с высокогорья не уходит, нынешняя температура воздуха там достигает 7 градусов мороза.



На горе Поп Иван куча снега / Фото ГСЧС Ивано-Франковской области

Заснежило также на Драгобрате. На горе появился густой слой снега, но в то же время светит ласковое солнце. Сегодня осадков там не ожидается, а облаков не будет, вероятно, до вечера.

Зимняя сказка на Драгобрате: смотрите видео

Карпаты засыпает снегом: последние новости