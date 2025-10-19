Опять очень заснежило и 7 градусов мороза: кадры зимней погоды на высокогорье Карпат
- На горе Поп Иван в Карпатах 19 октября наблюдаются мороз и снегопад со снижением температуры до 7 градусов мороза.
- На Драгобрате появился густой слой снега.
Гора Поп Иван в украинских Карпатах 19 октября выглядит, как будто из зимней сказки. Мороз и снегопад в этот день бушуют на высокогорье.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья.
Смотрите также Резкое похолодание, заморозки и порывы ветра накроют часть Украины
Какая погода сейчас в Карпатах?
По информации спасателей, в воскресенье, 19 октября, на горе Поп Иван облачно. Ветер не сильный, восточный – 5 метров в секунду. А вот мороз с высокогорья не уходит, нынешняя температура воздуха там достигает 7 градусов мороза.
На горе Поп Иван куча снега / Фото ГСЧС Ивано-Франковской области
Заснежило также на Драгобрате. На горе появился густой слой снега, но в то же время светит ласковое солнце. Сегодня осадков там не ожидается, а облаков не будет, вероятно, до вечера.
Зимняя сказка на Драгобрате: смотрите видео
Карпаты засыпает снегом: последние новости
18 октября сеть удивили видео из Буковеля видео из Буковеля, который посреди осени засыпало снегом. Осадки продолжались всю ночь и на утро над курортом появилось солнце.
Снежная погода на высокогорье Карпат является обычным явлением. Так, например, в начале октября шел снег на горе Поп Иван и Черногора. Тогда людей призвали не идти в горы из-за ограниченной видимости, что представляло опасность.
Пока Карпаты накрывает снег, на остальной территории Украины шел дождь. 19 октября в областях наблюдается прохладная осенняя погода.