19 жовтня, 12:25
Знову дуже засніжило й 7 градусів морозу: кадри зимової погоди на високогір'ї Карпат

Дар'я Смородська
Основні тези
  • На горі Піп Іван у Карпатах 19 жовтня спостерігаються мороз та снігопад зі зниженням температури до 7 градусів морозу.
  • На Драгобраті з'явився густий шар снігу.

Гора Піп Іван в українських Карпатах 19 жовтня має вигляд, неначе з зимової казки. Мороз та снігопад цього дня вирують на високогір'ї.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття.

Яка погода зараз у Карпатах?

За інформацією рятувальників, у неділю, 19 жовтня, на горі Піп Іван хмарно. Вітер не сильний, східний – 5 метрів за секунду. А от мороз з високогір'я не йде, нинішня температура повітря тпм сягає 7 градусів морозу.


На горі Піп Іван купа снігу / Фото ДСНС Івано-Франківської області

Засніжило також на Драгобраті. На горі з'явився густий шар снігу, але водночас світить лагідне сонце. Сьогодні опадів там не очікується, а хмар не буде, ймовірно, до вечора.

Зимова казка на Драгобраті: дивіться відео

Карпати засипає снігом: останні новини

  • 18 жовтня мережу здивували відео з Буковеля, який посеред осені засипало снігом. Опади продовжувалися всю ніч і на ранок над курортом з'явилося сонце.

  • Сніжна погода на високогір'ї Карпат є звичним явищем. Так, наприклад, на початку жовтня йшов сніг на горі Піп Іван та Чорногора. Тоді людей закликали не йти в гори через обмежену видимість, що становила небезпеку. 

  • Доки Карпати накриває сніг, на решті території України дощило. 19 жовтня в областях спостерігається прохолодна осіння погода.