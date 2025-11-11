Действительно ли в Киеве на днях шел "снег": синоптик ответила на предположения

Вечером 9 ноября в сети распространялись кадры, на которых якобы видно снег в Киеве. Синоптики уверяют, что в столице киевляне видели только туман.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.

Действительно ли в Киеве шел снег?

Киевляне 9 ноября распространяли по сети кадры, учитывая которые предположили, что это мокрый снег. Однако Наталья Птуха опровергла предположение.

Синоптик объяснила, что то, что выглядело как "снег", на самом деле было моросью, то есть капли, подсвеченные фонарями.

При плюсовой температуре даже мокрый снег невозможен, уверяет Птуха. Она добавила, что осадков смешанной фазы в столице пока не было.

В ближайшие дни в Украине снега также не прогнозируют. По словам синоптика, мокрый снег возможен только на высокогорье Карпат, особенно во время прохождения отдельных атмосферных фронтов.

Пока что интенсивных процессов, которые бы образовывали снежный покров, в ближайшей перспективе нет. Возможно только в западных областях осадки смешанной фазы,

– резюмировала Птуха.

Будет ли похолодание в ближайшее время?