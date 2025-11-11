Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 12 ноября?

Синоптики отмечают, что над Украиной задержится влажная воздушная масса, что будет обусловливать преимущественно пасмурную погоду с дождями, в юго-восточной части страны ночью и утром – еще и с туманами.

Специалисты отмечают, что ночь будет теплой, как для этого времени, а прогрев воздуха днем незначительным.

Облачно с прояснениями. Небольшие дожди. Ночью и утром в юго-восточных областях местами туман,
– прогнозируют синоптики.

Ожидается, что ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 3 – 8 градусов тепла; днем 5 – 10 градусов, на юге и востоке 8 – 13 градусов.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +6...+8;

  • Ужгород +7...+9;

  • Львов +8...+10;

  • Ивано-Франковск +7...+9;

  • Тернополь +7...+9;

  • Черновцы +7...+9;

  • Хмельницкий +7...+9;

  • Луцк +7...+9;

  • Ровно +7...+9;

  • Житомир +7...+9;

  • Винница +7...+9;

  • Одесса +10...+12;

  • Николаев +10...+12;

  • Херсон +10...+12;

  • Симферополь +10...+12;

  • Кропивницкий +8...+10;

  • Черкассы +7...+9;

  • Чернигов +7...+9;

  • Сумы +7...+9;

  • Полтава +7...+9;

  • Днепр +9...+11;

  • Запорожье +10...+12;

  • Донецк +10...+12;

  • Луганск +10...+12;

  • Харьков +10...+12.


Погода на 12 ноября / Карта Укргидрометцентра

Будут ли сильные дожди в ноябре?

  • В интервью 24 Канала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, ждать ли сильных осадков в ноябре.

  • Синоптик объяснила, что в ноябре возможны различные синоптические процессы, однако прежде всего этому месяцу присуща повышенная влажность. Несмотря на это, месячное количество осадков все же в основном будет в пределах нормы.