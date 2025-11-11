Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Арктическая зима в Украине: синоптик ответила, возможно ли это

Какой будет погода 12 ноября?

Синоптики отмечают, что над Украиной задержится влажная воздушная масса, что будет обусловливать преимущественно пасмурную погоду с дождями, в юго-восточной части страны ночью и утром – еще и с туманами.

Специалисты отмечают, что ночь будет теплой, как для этого времени, а прогрев воздуха днем незначительным.

Облачно с прояснениями. Небольшие дожди. Ночью и утром в юго-восточных областях местами туман,

– прогнозируют синоптики.

Ожидается, что ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 3 – 8 градусов тепла; днем 5 – 10 градусов, на юге и востоке 8 – 13 градусов.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +6...+8;

Ужгород +7...+9;

Львов +8...+10;

Ивано-Франковск +7...+9;

Тернополь +7...+9;

Черновцы +7...+9;

Хмельницкий +7...+9;

Луцк +7...+9;

Ровно +7...+9;

Житомир +7...+9;

Винница +7...+9;

Одесса +10...+12;

Николаев +10...+12;

Херсон +10...+12;

Симферополь +10...+12;

Кропивницкий +8...+10;

Черкассы +7...+9;

Чернигов +7...+9;

Сумы +7...+9;

Полтава +7...+9;

Днепр +9...+11;

Запорожье +10...+12;

Донецк +10...+12;

Луганск +10...+12;

Харьков +10...+12.



Погода на 12 ноября / Карта Укргидрометцентра

