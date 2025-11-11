Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Арктична зима в Україні: синоптикиня відповіла, чи можливо це
Якою буде погода 12 листопада?
Синоптики зазначають, що над Україною затримається волога повітряна маса, що зумовлюватиме переважно похмуру погоду з дощами, у південно-східній частині країни вночі та вранці – ще й із туманами.
Фахівці зазначають, що ніч буде теплою, як для цієї пори, а прогрівання повітря вдень незначним.
Хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східних областях місцями туман,
– прогнозують синоптики.
Очікується, що вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 3 – 8 градусів тепла; вдень 5 – 10 градусів, на півдні та сході 8 – 13 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах?
Київ +6...+8;
Ужгород +7...+9;
Львів +8...+10;
Івано-Франківськ +7...+9;
Тернопіль +7...+9;
Чернівці +7...+9;
Хмельницький +7...+9;
Луцьк +7...+9;
Рівне +7...+9;
Житомир +7...+9;
Вінниця +7...+9;
Одеса +10...+12;
Миколаїв +10...+12;
Херсон +10...+12;
Сімферополь +10...+12;
Кропивницький +8...+10;
Черкаси +7...+9;
Чернігів +7...+9;
Суми +7...+9;
Полтава +7...+9;
Дніпро +9...+11;
Запоріжжя +10...+12;
Донецьк +10...+12;
Луганськ +10...+12;
Харків +10...+12.
Погода на 12 листопада / Карта Укргідрометцентру
Чи будуть сильні дощі в листопаді?
В інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи чекати сильних опадів в листопаді.
Синоптикиня пояснила, що у листопаді можливі різні синоптичні процеси, проте насамперед цьому місяцю притаманна підвищена вологість. Попри це, місячна кількість опадів усе ж здебільшого буде в межах норми.