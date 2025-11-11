Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 12 листопада?

Синоптики зазначають, що над Україною затримається волога повітряна маса, що зумовлюватиме переважно похмуру погоду з дощами, у південно-східній частині країни вночі та вранці – ще й із туманами.

Фахівці зазначають, що ніч буде теплою, як для цієї пори, а прогрівання повітря вдень незначним.

Хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східних областях місцями туман,

– прогнозують синоптики.

Очікується, що вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 3 – 8 градусів тепла; вдень 5 – 10 градусів, на півдні та сході 8 – 13 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +6...+8;

Ужгород +7...+9;

Львів +8...+10;

Івано-Франківськ +7...+9;

Тернопіль +7...+9;

Чернівці +7...+9;

Хмельницький +7...+9;

Луцьк +7...+9;

Рівне +7...+9;

Житомир +7...+9;

Вінниця +7...+9;

Одеса +10...+12;

Миколаїв +10...+12;

Херсон +10...+12;

Сімферополь +10...+12;

Кропивницький +8...+10;

Черкаси +7...+9;

Чернігів +7...+9;

Суми +7...+9;

Полтава +7...+9;

Дніпро +9...+11;

Запоріжжя +10...+12;

Донецьк +10...+12;

Луганськ +10...+12;

Харків +10...+12.



Погода на 12 листопада / Карта Укргідрометцентру

