Утром 19 октября соцсети написали, что в пригороде Киева уже выпал снег. Впоследствии это подхватили СМИ. Но это не совсем так.

Под Киевом выпал снег или нет?

Паблик "Киевинформ" опубликовал фото якобы снега под Киевом. Было заявлено, что это Вышгородский район Киевской области.

Якобы снег под Киевом 19 октября 2025 года / Фото "Киевинформ"

Показываем Вышгородский район на карте Киевской области

Впрочем, довольно быстро появилось опровержение.

В Вышгородском районе выпал ГРАД, а не снег, как некоторые пишут,

– говорится в заметке телеграм-канала "КиевИнфо".

Согласно утреннему прогнозу Укргидрометцентра, в этот день на Киевщине не должно было быть снега.

Синоптики прогнозировали облачную дождливую погоду с температурой +4...+9 градусов. В Киеве +6...+8. О возможном мокром снеге говорилось на Западе Украины и в Житомирской области.

А вот на понедельник, 20 октября, на Киевщине уже прогнозируют снег.

Облачно. Дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ночью и утром по области местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью +1...+6 градусов, днем +4...+9, в Киеве ночью +2...+4, днем +7...+9 градусов,

– информируют синоптики.

Какой будет погода в дальнейшем в Украине, когда будет мороз, а когда тепло?

В ночь на 20 октября на Западе Украины будут заморозки до -5 градусов. Но уже с 22 октября потеплеет, рассказала Наталья Птуха в эфире День.LIVE.

Днем температура поднимется до +15, а в дальнейшем будет местами до +20. В то же время погода будет оставаться переменчивой и дождливой.

