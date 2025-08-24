В День Независимости, 24 августа, в Украине неожиданно пошел первый снег. В частности, он был зафиксирован на высокогорье.

С чем связана такая погода и на сколько аномальным является снег в августе, – в эксклюзивном комментарии 24 Каналу ответили синоптики Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии.

Что известно о первом снеге в Украине 24 августа 2025 года?

Синоптики отметили, что не очень любят использовать термин "аномальное". Однако подтвердили, что снег в августе – необычное явление.

Скорее всего редкое явление (аномальное),

– отметили синоптики.

Также рассказали, что с 24 августа в синоптике есть понятие "переход с летнего на осенний период". Именно сегодня, на День Независимости, это и совпало.

Но еще помогло выпадению снега – прохождение холодного фронта, а за ним снижение существенно ночной и дневной температуры,

– отметили синоптики.

Добавили, что прогнозировали на высокогорье 24 августа ночью уже +1 – +6 градусов, днем +6 – +11.

В центре по гидрометеорологии также объяснили, что с севера к нам зашла холодная воздушная масса. Она и повлияла на температуру.

Так как ожидали дождь, а в горах при температуре, которая зафиксирована на утро +1 градус, дождь – выпадал в виде снега и мокрого снега,

– отметили специалисты.

Кстати, также синоптики выпустили предупреждение о ветре и грозе.

Уже конец августа и мы приближаемся к осени, поэтому в горах такое явление как снег возможно. Завтра (25 августа – 24 Канал) ночная температура будет еще холоднее, но уже без осадков,

– отметили эксперты.

В центре по гидрометеорологии отметили, что в связи с прохождением холодного фронта (циклон над Восточно-европейской равниной под названием SEVERIN) и вторжением холодного полярного воздуха с северо-запада в тыл циклона, по Ивано-Франковской области прошли умеренные дожди, в горах – с мокрым снегом.

Кроме того, вследствие температурных контрастов в зоне холодного фронта и активного развития конвективной облачности, в Карпатах утром были грозы.

В понедельник, 25 августа, ожидается прохладная погода. Однако уже без осадков. Обусловлена влиянием того же циклона.

Снижение ночной температуры до +4 – +9 градусов, в высокогорье Карпат до +1 – +6 градусов,

– отметили синоптики.

Днем прогнозируют +14 – +19 градусов, но в высокогорье только +7 – +12 градусов.

Напомним, утром 24 августа в сети появилась информация о снеге в горах. Соответствующие кадры опубликовал работник МНЦ "Обсерватория" ПНУ, горный спасатель Василий Фицак.

