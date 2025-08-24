"Редкое явление": что говорят синоптики о первом снеге в августе в Украине
- На День Независимости, 24 августа 2025 года в Украине, в частности на высокогорье, выпал первый снег.
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу синоптики Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии назвали причину такой погоды и сказали, является ли снег в августе аномалией.
В День Независимости, 24 августа, в Украине неожиданно пошел первый снег. В частности, он был зафиксирован на высокогорье.
С чем связана такая погода и на сколько аномальным является снег в августе, – в эксклюзивном комментарии 24 Каналу ответили синоптики Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии.
Что известно о первом снеге в Украине 24 августа 2025 года?
Синоптики отметили, что не очень любят использовать термин "аномальное". Однако подтвердили, что снег в августе – необычное явление.
Скорее всего редкое явление (аномальное),
– отметили синоптики.
Также рассказали, что с 24 августа в синоптике есть понятие "переход с летнего на осенний период". Именно сегодня, на День Независимости, это и совпало.
Но еще помогло выпадению снега – прохождение холодного фронта, а за ним снижение существенно ночной и дневной температуры,
– отметили синоптики.
Добавили, что прогнозировали на высокогорье 24 августа ночью уже +1 – +6 градусов, днем +6 – +11.
Снег в Карпатах 24 августа: смотрите видео
В центре по гидрометеорологии также объяснили, что с севера к нам зашла холодная воздушная масса. Она и повлияла на температуру.
Так как ожидали дождь, а в горах при температуре, которая зафиксирована на утро +1 градус, дождь – выпадал в виде снега и мокрого снега,
– отметили специалисты.
Кстати, также синоптики выпустили предупреждение о ветре и грозе.
Уже конец августа и мы приближаемся к осени, поэтому в горах такое явление как снег возможно. Завтра (25 августа – 24 Канал) ночная температура будет еще холоднее, но уже без осадков,
– отметили эксперты.
В центре по гидрометеорологии отметили, что в связи с прохождением холодного фронта (циклон над Восточно-европейской равниной под названием SEVERIN) и вторжением холодного полярного воздуха с северо-запада в тыл циклона, по Ивано-Франковской области прошли умеренные дожди, в горах – с мокрым снегом.
Кроме того, вследствие температурных контрастов в зоне холодного фронта и активного развития конвективной облачности, в Карпатах утром были грозы.
В понедельник, 25 августа, ожидается прохладная погода. Однако уже без осадков. Обусловлена влиянием того же циклона.
Снижение ночной температуры до +4 – +9 градусов, в высокогорье Карпат до +1 – +6 градусов,
– отметили синоптики.
Днем прогнозируют +14 – +19 градусов, но в высокогорье только +7 – +12 градусов.
Напомним, утром 24 августа в сети появилась информация о снеге в горах. Соответствующие кадры опубликовал работник МНЦ "Обсерватория" ПНУ, горный спасатель Василий Фицак.
На Черногоре выпал снег: смотрите видео