На День Незалежності, 24 серпня, в Україні несподівано пішов перший сніг. Зокрема, його зафіксували на високогір'ї.

З чим пов'язана така погода і на скільки аномальним є сніг у серпні, – в ексклюзивному коментарі 24 Каналу відповіли синоптики Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології.

Перший сніг у серпні 2025 в Україні: що відомо?

Синоптики зауважили, що не дуже полюбляють використовувати термін "аномальне". Водночас підтвердили, що сніг у серпні – незвичне явище.

Скоріше за все рідкісне явище (аномальне),

– зазначили синоптики.

Розповіли, що з 24 серпня у синоптиці є поняття "перехід з літнього на осінній період". Саме сьогодні, на День Незалежності, це і співпало.

Але ще допомогло випадінню снігу – проходження холодного фронту, а за ним зниження суттєво нічної та денної температури,

– наголосили синоптики.

Додали, що прогнозували на високогір'ї 24 серпня вночі вже +1 – +6 градусів, удень +6 – +11.

В обласного центру з гідрометеорології також пояснили, що з півночі до нас зайшла холодна повітряна маса. Вона і вплинула на температуру.

Так як очікували дощ, а в горах при температурі, яка зафіксована на ранок +1 градус, дощ – випадав у вигляді снігу та мокрого снігу,

– зазначили фахівці.

Також синоптики випустили попередження про вітер і грозу.

Уже кінець серпня і ми наближаємося до осені, тому в горах таке явище як сніг можливе. Завтра (25 серпня – 24 Канал) нічна температура буде ще холоднішою, але вже без опадів,

– наголосили експерти.