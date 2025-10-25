Выпадет ли снег в Украине в ближайшие дни

Сильный снег в Украине в ближайшие дни ожидать не стоит. Впрочем, в некоторых областях пройдет мокрый снег, который будет сопровождаться дождем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Смотрите также Бабье лето и дожди или похолодание вплоть до морозов и снега: какой будет погода в октябре – интервью

Где выпадет снег в Украине?

Согласно прогнозу синоптика, дожди с мокрым снегом в ближайшие дни охватят в основном именно западную часть нашей страны. В субботу, 25 октября, соответствующие осадки прогнозируют на территории Карпат.

Уже в воскресенье, 26 октября, о незначительных дождях ночью, которые будут сопровождаться мокрым снегом, предупредили западные области в целом. Также там в основном ожидается влажная и пасмурная погода днем.

Пока прогнозов относительно сильного снега нет. Но отметим что местами в течение выходных также ожидаются сильные дожди, кое-где они будут вместе с грозами. Также возможны шквалы ветра.

Стоит ли ждать сильный снег?