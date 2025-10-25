Чи випаде сніг в Україні найближчими днями

Сильний сніг в Україні найближчими днями очікувати не варто. Утім, у деяких областях пройде мокрий сніг, який супроводжуватиметься дощем.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича.

Де випаде сніг в Україні?

Згідно з прогнозом синоптика, дощі з мокрим снігом найближчими днями охоплять здебільшого саме західну частину нашої країни. У суботу, 25 жовтня, відповідні опади прогнозують на території Карпат.

Вже у неділю, 26 жовтня, про незначні дощі вночі, які супроводжуватимуться мокрим снігом, попередили західні області загалом. Також там здебільшого очікується волога та похмура погода вдень.

Поки що прогнозів стосовно сильного снігу немає. Але зазначимо що місцями протягом вихідних також очікуються сильні дощі, подекуди вони будуть разом з грозами. Також можливі шквали вітру.

Чи варто чекати сильний сніг?