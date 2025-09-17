Собаку Мишу со станции метро "Теремки" забрали зоозащитники: над ним нависла угроза смерти
- Собаку Мишу с метро "Теремки" в Киеве, которого не впустили во время воздушной тревоги из-за жалобы, забрали зоозащитники и теперь он находится в клинике.
- После адаптации и обследования Мишу передадут в приют, где ему будут искать новую семью.
На днях известную собаку Мишу на станцию метро "Теремки" в Киеве не впустили внутрь во время воздушной тревоги из-за жалобы. Сейчас песик находится в клинике.
Впоследствии его передадут в приют и найдут семью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на зоозащитницу Снежану Бугрик.
Что известно о Мише?
Снежана Бугрик рассказала, что над собакой нависла угроза смерти.
Из-за этого было принято "талисман "Теремков"" забрать с улицы.
Да, он не очень рад этому, но лучше быть в стрессе и живым, чем мертвым. Отлов Миши – это была целая эпопея! Граждане не понимали почему Мишу ловят и все стали его защищать, была и полиция, которая все выяснила и дальше помогли ловить Мишу. Метрополитен тоже понял всю проблему и, хотя Миша мог снова заходить, его жизнь была в опасности, поэтому в конце концов все договорились и помогли отловить Мишу,
– написала зоозащитница.
Как ловили Мишу: смотрите видео
Сейчас пес находится в больнице. После адаптации и обследования для него выделят место в Patron Pet Center.
Впоследствии Мише будут искать семью.
Миша находится в клинике: смотрите видео
Что предшествовало?
Песик Миша уже давно жил возле станции метро "Теремки". Он очень боится обстрелов, поэтому всегда спускался в метро.
Но на днях на собаку пожаловался человек, которого в Киеве знают как догхантера. После этого животному и запретили заходить в метро.
Позже в метрополитене заявили, что им жаль за эту ситуацию и заверили, что в тот же день, чуть позже, Мишу таки впустили на станцию.
К слову, представители метро рассказали, что Миша – не бездомный песик, а имеет владелицу-бабушку, которая торгует цветами возле "Теремков". И Снежана Бугрик отметила, что "женщина, которая торгует возле метро и кормит – не является хозяином", а "домашняя собака живет дома".