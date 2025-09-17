Собаку Мішу зі станції метро "Теремки" забрали зоозахисники: над ним нависла загроза смерті
- Собаку Мішу з метро "Теремки" у Києві, якого не впустили під час повітряної тривоги через скаргу, забрали зоозахисники і тепер він перебуває у клініці.
- Після адаптації та обстеження Мішу передадуть у притулок, де йому шукатимуть нову родину.
Днями відомого собаку Мішу на станцію метро "Теремки" у Києві не впустили усередину під час повітряної тривоги через скаргу. Наразі песик перебуває у клініці.
Згодом його передадуть у притулок і знайдуть родину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на зоозахисницю Сніжану Бугрік.
Що відомо про Мішу?
Сніжана Бугрік розповіла, що над собакою нависла загроза смерті.
Через це було прийнято "талісман "Теремків"" забрати з вулиці.
Так, він не дуже радий цьому, але краще бути у стресі і живим, чим мертвим. Відлов Міши – це була ціла епопея! Громадяни не розуміли чому Мішу ловлять і всі стали його захищати, була і поліція, яка все з'ясувала і далі допомогли ловити Мішу. Метрополітен теж зрозумів всю проблему і, хоча Міша міг знову заходити, його життя було в небезпеці, тому врешті решт всі домовились і допомогли відловити Мішу,
– написала зоозахисниця.
Як ловили Мішу: дивіться відео
Наразі пес перебуває лікарні. Після адаптації та обстеження для нього виділять місце в Patron Pet Center.
Згодом Міші будуть шукати родину.
Міша перебуває у клініці: дивіться відео
Що передувало?
Песик Міша уже давно жив біля станції метро "Теремки". Він дуже боїться обстрілів, тому завжди спускався в метро.
Та днями на собаку поскаржився чоловік, якого у Києві знають як догхантера. Після цього тварині й заборонили заходити у метро.
Пізніше у метрополітені заявили, що їм прикро за цю ситуацію і запевнили, що того ж дня, трохи пізніше, Мішу таки впустили на станцію.
До слова, представники метро розповіли, що Міша – не безпритульний песик, а має власницю-бабусю, яка торгує квітами біля "Теремків". Та Сніжана Бугрік наголосила, що "жінка, яка торгує біля метро і годує – не являється господарем", а "домашня собака живе вдома".