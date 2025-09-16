В Киеве известную местную собаку Мишу решили больше не пускать в метро во время воздушной тревоги. Произошло это на станции "Теремки" после жалобы одного мужчины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на зооактивистку Снежану Бугрик.

Что известно о собаке, которую не пускают в метро во время тревог?

Песик Миша уже давно живет возле станции метро "Теремки". Годами за ним ухаживали местные жители.

"Каждую тревогу он очень боится обстрелов и всегда спускался в метро, чтобы спрятаться и пережить опасность", – рассказала Снежана Бугрик.

Она утверждает, что человек, которого в городе знают якобы как догхантера, пожаловался, что собака ему мешает.

Из-за этой жалобы работники станции запретили пускать Мишу внутрь во время воздушных тревог.

Вчера он стоял под дверью, и его не пустили. Более того – выгнали! Я прошу киевлян заступиться за Мишу! Он тоже хочет жить, он тоже боится обстрелов! Миша очень спокойный пес, никогда никого не обидел. Только его самого постоянно обижают,

– написала зооактивистка.

Она также отметила, что в укрытиях официально разрешено находиться с животными.

Представители метро под заметкой Снежаны Бугрик сообщили, что выясняют детали и обстоятельства этого инцидента.

