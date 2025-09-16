У Києві відомого місцевого собаку Мішу вирішили більше не пускати в метро під час повітряної тривоги. Сталося це на станції "Теремки" після скарги одного чоловіка.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на зооактивістку Сніжану Бугрік.

Що відомо про собаку, якого не пускають у метро під час тривог?

Песик Міша уже давно живе біля станції метро "Теремки". Роками його доглядали місцеві мешканці.

"Кожну тривогу він дуже боїться обстрілів і завжди спускався в метро, щоб сховатись та пережити небезпеку", – розповіла Сніжана Бугрік.

Вона стверджує, що чоловік, якого у місті знають нібито як догхантера, поскаржився, що собака йому заважає.

Через цю скаргу працівники станції заборонили пускати Мішу усередину під час повітряних тривог.

Учора він стояв під дверима, і його не пустили. Більше того – вигнали! Я прошу киян заступитися за Мішу! Він теж хоче жити, він теж боїться обстрілів! Міша дуже спокійний пес, ніколи нікого не образив. Лише його самого постійно ображають,

– написала зооактивістка.

Вона також зауважила, що в укриттях офіційно дозволено перебувати із тваринами.

Представники метро під дописом Сніжани Бугрік повідомили, що з'ясовують деталі та обставини цього інциденту.

