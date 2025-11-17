Не только 100 Rafale F4: Зеленский раскрыл детали декларации с Францией

В понедельник, 17 ноября, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали декларацию о сотрудничестве. Документ касается сферы приобретения Украиной оборонного оборудования.

Однако речь идет не только о 100 самолетов Rafale F4 для боевой авиации, о чем ранее писали СМИ. Детали сделки сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского президента.

Чего касается подписанная декларация?

Зеленский описал подписание соглашения "историческим для обеих наций" моментом. Декларация касается намерений по сотрудничеству в сфере оборонного оборудования.

В частности, Украина сможет приобрести военное оборудование с французской оборонной промышленной и технологической базы, а именно:

100 самолетов Rafale F4 до 2035 года;

системы SAMP-T и радары к системам ПВО;

ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы.

Кроме того, уже в этом году начнутся совместные проекты между оборонными отраслями стран – совместное производство дронов-перехватчиков, работа над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники.

Новые самолеты, новое усиление, новые шаги для укрепления нашей армии и нашей страны. Я очень благодарен Франции, президенту Эммануэлю Макрону, всему французскому народу,

– резюмировал президент Украины.

Какое еще вооружение планирует закупить Украина?