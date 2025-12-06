Согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и не только: Умеров подвел итоги встречи в США

В пятницу, 5 декабря, состоялась очередная встреча украинской и американской сторон в США. Делегации обсудили несколько вопросов, в частности переговоры США с Россией и совместные экономические инициативы.

Это была уже шестая встреча команд за последние две недели. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на секретаря СНБО Рустема Умерова.

Какие результаты встречи в США?

Спецпосланник США Стив Виткоффа и Джаред Кушнер в очередной раз встретились с Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.

Отмечается, что во время переговоров стороны обсудили итоги встречи представителей США с Россией, а также шаги, которые могут способствовать завершению войны.