Состояние тяжелое, но с положительной динамикой, – Монастырский пришел к пострадавшим в Днепре
Источник:телеграм-канал МВД Украины
Министр внутренних дел 29 января посетил в больнице пострадавших в стрельбе на заводе "Южмаш". Монастырский проверял, обеспечены ли пострадавшие всем необходимым.
170 правоохранителей откликнулись на призыв сдать кровь
Монастырский поговорил с пострадавшими, а после этого – с врачами. Сейчас пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь.
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На сообщение о необходимости сдать кровь откликнулись аж 170 правоохранителей.
Не остаются равнодушными и жители Днепра. Они также приходят помочь пострадавшим,
– рассказали в МВД.
В каком состоянии пострадавшие
22-летняя военная Жанна Шарова, получившая три ранения, до сих пор в тяжелом состоянии. Однако динамика – положительная, ведь 27 января девушка пришла в себя. Сейчас она находится под аппаратом ИВЛ.
25-летний Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи оперативно удалили пулю. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой.
Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула в сознании. Их состояние также тяжелое с положительной динамикой.
Коротко о трагедии на Южмаше:
- В ночь на 27 января 21-летний солдат срочной службы Артем Рябчук расстрелял 4 военных и гражданскую жену из АК-47 на "Южмаше". Еще 5 человек получили ранения.
- Сначала нападавший скрылся с места происшествия, однако впоследствии решил сам сдаться правоохранителям.
- Теперь нацгвардейцу инкриминируют 3 уголовных дела. Суд взял его под стражу на 2 месяца.
- Кроме того, в Государственном бюро расследований и открыли уголовное дело о служебной халатности руководства Национальной гвардии.
- Советник министра внутренних дел Артем Геращенко предположил, что стрелку грозит пожизненное заключение. Впрочем, сначала нужно получить заключения психической экспертизы.
- Из-за трагедии на заводе начальник Национальной гвардии Николай Балан подал в отставку.
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Полный текст публикации МВД Украины в телеграмме:
Денис Монастырский посетил раненых военнослужащих в Днепре.
29 января, министр внутренних дел посетил раненых во время трагедии на территории Южного машиностроительного завода. Врачи продолжают оказывать военнослужащим медицинскую помощь. Министр проверил всем ли необходимым обеспечены пострадавшие, и встретился с врачами.
После сообщения о раненых откликнулись на призыв сдавать кровь более 170 правоохранителей. Кроме того, не остаются равнодушными жители Днепра, которые также приходят помочь пострадавшим.
Жанна Шарова получила три ранения, сейчас ее состояние тяжелое, с положительной динамикой. Вчера девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ.
Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи смогли оперативно удалить пулю, сейчас состояние тяжелое, с положительной динамикой.
Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула находятся в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой.