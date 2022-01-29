Состояние тяжелое, но с положительной динамикой, – Монастырский пришел к пострадавшим в Днепре

Министр внутренних дел 29 января посетил в больнице пострадавших в стрельбе на заводе "Южмаш". Монастырский проверял, обеспечены ли пострадавшие всем необходимым.

170 правоохранителей откликнулись на призыв сдать кровь

Монастырский поговорил с пострадавшими, а после этого – с врачами. Сейчас пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь.

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На сообщение о необходимости сдать кровь откликнулись аж 170 правоохранителей.

Не остаются равнодушными и жители Днепра. Они также приходят помочь пострадавшим,

– рассказали в МВД.

В каком состоянии пострадавшие

22-летняя военная Жанна Шарова, получившая три ранения, до сих пор в тяжелом состоянии. Однако динамика – положительная, ведь 27 января девушка пришла в себя. Сейчас она находится под аппаратом ИВЛ.

25-летний Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи оперативно удалили пулю. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой.

Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула в сознании. Их состояние также тяжелое с положительной динамикой.

Коротко о трагедии на Южмаше:

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Полный текст публикации МВД Украины в телеграмме:

Денис Монастырский посетил раненых военнослужащих в Днепре.

29 января, министр внутренних дел посетил раненых во время трагедии на территории Южного машиностроительного завода. Врачи продолжают оказывать военнослужащим медицинскую помощь. Министр проверил всем ли необходимым обеспечены пострадавшие, и встретился с врачами.

После сообщения о раненых откликнулись на призыв сдавать кровь более 170 правоохранителей. Кроме того, не остаются равнодушными жители Днепра, которые также приходят помочь пострадавшим.

Жанна Шарова получила три ранения, сейчас ее состояние тяжелое, с положительной динамикой. Вчера девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ.

Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи смогли оперативно удалить пулю, сейчас состояние тяжелое, с положительной динамикой.

Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула находятся в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой.