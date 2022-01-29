Уже сегодня, 29 января, родные и неравнодушные прощаются с Леонидом Черником, Александром Драганом, Александром Бугановым, Артемом Левковским и Верой Лебединец.

Читайте также Стрельба в Днепре: односельчане рассказали, каким человеком был Артем Рябчук​

Около 10 часов утра началась церемония прощания. Тела погибших отнесли в днепровский Дворец культуры, под исполнение военного оркестра.

Тела погибших нацгвардейцев заносят во Дворец культуры: видео



В Днепре прощаются с нацгвардейцами, которые погибли в результате стрельбы

Заметим, руководство "Южмаша" организовало панихиду по погибшим. Она началась в 10 часов утра и продлится 2 часа. После ее завершения гробы с телами заберут родственники. Двое погибших не из Днепра, поэтому их отвезут в другие области.



Панихида по убитым нацгвардейцам

Что известно о жертвах стрельбы на "Южмаше"

В результате жестокой стрельбы в Днепре погибли 5 человек. В ночь на 27 января нацгвардеец Артем Рябчук внезапно открыл огонь по своим сослуживцам. Семьям погибших выплатят по 1,8 миллиона гривен денежной помощи, будут и выплаты от местных властей. Еще 5 человек пострадали в результате жуткого инцидента. Некоторые из них – до сих пор в тяжелом состоянии.

Черник Леонид

21-летний парень был родом из Каховки. Сначала учился в местной школе, потом – на электросварщика в Новокаховском высшем профессиональном училище. До конца службы ему оставалось всего 3 месяцев. Мать погибшего не знает, как пережить потерю. "Он просто был хорошим. Плохого никто о нем не скажет", – отметила женщина.

Александр Драган

Юноше тоже был 21 год. Он родился в Березино, в Одесской области. Там у погибшего остались родители и 2 старших сестры. Одна из них – тоже военнослужащая. Александр учился на автослесаря, затем окончил морское училище. Местные вспоминают его как спокойного и доброго парня, который очень любил спорт.

Александр Буганов

Старший лейтенант Александр Буганов был начальником караула. Он родом из села Подокалиновка на Херсонщине. Мужчина был кадровым военным. Он прошел Иловайск, пережил плен пророссийских боевиков. Увлекался мотоциклами и странствиями. У мужчины остались 2 маленьких доченьки.

Артем Левковский

21-летний парень проживал в городе Алешки. После 10 классов в местной школе поступил в Херсонское кулинарное училище. После срочной службы решил остаться в воинской части. Директор школы, в которой учился Артем, вспоминает о нем, как об отзывчивом и общительном человеке. Друзья говорят, что тот никогда ни с кем не ссорился.

Вера Лебединец

Была гражданской, больше 15 лет работала на "Южмаше" – контролершей КПП. В 2022 году Лебединец должно было исполниться 36. Рябчук застрелил женщину, потому что та не давала ему сбежать с завода и не отдавала ключи. Перед этим он угрожал ей и таскал за волосы. У Веры осталась 11-летняя дочь.

Трагедия в Днепре: что известно