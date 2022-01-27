Будет также помощь от местных властей. Об этом на брифинге заявил командующий Нацгвардией Украины Николай Балан, который подал сегодня в отставку.

Важно Жизнь оборвалась в 21 год: что известно о жертвах расстрела на "Южмаше"

Похороны оплатят

По словам военного, Нацгвардия полностью возьмет на себя расходы на похороны пяти погибших. Деньги пострадавшим тоже уже выделили.

Сегодня тем, кто находится в больнице, кроме помощи местных органов власти, поступит материальная помощь – деньги уже есть на счету воинской части,

– сказал Балан.

Что известно о жертвах трагедии

Ночью 27 января нацгвардеец Артем Рябчук открыл огонь на заводе "Южмаш". Погибли четверо военных и гражданская женщина.

Старший солдат – 21-летний Леонид Черник – был родом из Новой Каховки в Херсонской области. 21-летний младший сержант Александр Драган – из Березиного Одесской области. Также погибли старший лейтенант Александр Буганов и старший солдат Артем Левковский. Рябчук застрелил и контролера КПП Веру Лебединец.

Кроме того, Рябчук ранил 5 человек. Среди них – 22-летняя военная, которая потеряла 3 литра крови. Стрелку сообщили о подозрении по трем статьям. Для него будут просить о мере пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога.

Что известно о стрелке из Днепра Артеме Рябчуке: