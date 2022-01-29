Вже сьогодні, 29 січня, рідні та небайдужі прощаються з Леонідом Черником, Олександром Драганом, Олександром Бугановим, Артемом Левківським та Вірою Лебединець.

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Близько 10 години ранку розпочалася церемонія прощання. Тіла загиблих віднесли у дніпровський палац культури, під виконання оркестру.

Тіла загиблих нацгвардійців заносять у палац культури: відео

Що відомо про жертв стрілянини на "Південмаші"

Внаслідок жорстокої стрілянини у Дніпрі загинули 5 людей. У ніч проти 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук раптово відкрив вогонь по своїх товаришах по службі. Сім'ям загиблих виплатять по 1,8 мільйона гривень грошової допомоги, будуть й виплати від місцевої влади. Ще 5 людей постраждали внаслідок моторошного інциденту. Деякі з них – досі у важкому стані.

Леонід Черник

21-річний хлопець був родом із Каховки. Спочатку навчався у місцевій школі, потім – на електрозварювальника у Новокаховському вищому професійному училищі. До кінця служби йому залишалося всього лише 3 місяців. Мати загиблого не знає, як пережити втрату. " Він просто був хорошим. Поганого ніхто про нього не скаже", – зазначила жінка.

Олександр Драган

Юнаку також був 21 рік. Він народився у Березиному, що в Одеській області. Там у загиблого залишилися батьки й 2 старших сестри. Одна з них – також військовослужбовиця. Олександр навчався на автослюсаря, потім закінчив морське училище. Місцеві пригадують його як спокійного та доброго хлопця, який дуже любив спорт.

Олександр Буганов

Старший лейтенант Олександр Буганов був начальником варти. Він родом з села Подокалинівка на Херсонщині. Чоловік був кадровим військовим. Він пройшов Ілловайськ, пережив полон проросійських бойовиків. Захоплювався мотоциклами та мандрами. У чоловіка залишилися 2 маленькі донечки.

Артем Левківський

21-річний хлопець проживав у місті Олешки. Після 10 класів у місцевій школі поступив до Херсонського кулінарного училища. Після строкової служби вирішив залишитися у військовій частині. Директорка школи, в якій навчався Артем, згадую про нього як про чуйну й товариську людину. Друзі кажуть, що той ніколи ні з ким не сварився.

Віра Лебединець

Була цивільною, понад 15 років працювала на "Південмаші" – контролеркою КПП. У 2022 році Лебединець мало б виповнитися 36. Рябчук застрелив жінку, бо та давала йому втекти із заводу й не віддавала ключі. Перед цим він погрожував їй і тягав за волосся. У Віри залишилася 11-річна донька.

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